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    «Медузы» снова хорошо сыграют в родных стенах

    «Малага» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Чемпионат Испании, 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Леганес»
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    «Малага»
    В рамках 21-го тура испанской Сегунды «Малага» в домашнем поединке сыграет против «Леганеса». Матч состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Малага» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Декабря 2021 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 18:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч Малага — Леганес

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Малага»

    У «Малаги» в копилке находится 27 зачетных пунктов, с которыми она расположилась в середине турнирной таблицы Сегунды, но от зоны плей-офф отстает на четыре балла.

    По семь встреч в текущем первенстве «анчоусы» выиграли и проиграли, а еще шесть поединков свели вничью. Забили за это время они 20 голов, а пропустили на шесть мячей больше.

    К данной игре «медузы» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, которая началась двумя подряд фиаско, а продолжилась мировой с «Эйбаром» 2:2 на выезде в прошлом туре.

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    Львиную своих баллов «Малага» набрала как раз в родных стенах — 23 из 27. Коллектив добился семи викторий, дважды сыграл вничью и проиграл только раз.

    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

    А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 22 баллами пока идет вблизи зоны вылета, опережая ее на три пункта. За 20 проведенных игр он пять раз победил при семи ничьих и восьми фиаско.

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  • 14/12/2021

    • К данной игре «огурцы» подходят после гостевого фиаско от «Жироны» 0:3 и домашней ничьей с «Понферрадиной» 1:1. Перед этим у них была 5-матчевая беспроигрышная серией, где они трижды выиграли и дважды расписали мировые.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» трижды победил, дважды играл вничью и потерпел пять неудач, разница мячей — 12:14.

    В минувшем сезоне «Леганес» дважды взял верх над «Малагой» — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Малаги» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Леганеса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.08.

    «Леганес» после ноябрьского подъема неудачно провел свои матчи в декабре, «Малага» же сильно выступает дома в текущем. Поэтому в этой игре, как мы считаем, к победе будут ближе хозяева.

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    «Малага» — «Леганес»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Медузы» снова хорошо сыграют в родных стенах
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