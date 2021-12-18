В рамках 21-го тура испанской Сегунды «Малага» в домашнем поединке сыграет против «Леганеса». Матч состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Малага» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Малага»

У «Малаги» в копилке находится 27 зачетных пунктов, с которыми она расположилась в середине турнирной таблицы Сегунды, но от зоны плей-офф отстает на четыре балла.

По семь встреч в текущем первенстве «анчоусы» выиграли и проиграли, а еще шесть поединков свели вничью. Забили за это время они 20 голов, а пропустили на шесть мячей больше.

К данной игре «медузы» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, которая началась двумя подряд фиаско, а продолжилась мировой с «Эйбаром» 2:2 на выезде в прошлом туре.

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Львиную своих баллов «Малага» набрала как раз в родных стенах — 23 из 27. Коллектив добился семи викторий, дважды сыграл вничью и проиграл только раз.

«Леганес»

В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 22 баллами пока идет вблизи зоны вылета, опережая ее на три пункта. За 20 проведенных игр он пять раз победил при семи ничьих и восьми фиаско.

К данной игре «огурцы» подходят после гостевого фиаско от «Жироны» 0:3 и домашней ничьей с «Понферрадиной» 1:1. Перед этим у них была 5-матчевая беспроигрышная серией, где они трижды выиграли и дважды расписали мировые.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» трижды победил, дважды играл вничью и потерпел пять неудач, разница мячей — 12:14.

В минувшем сезоне «Леганес» дважды взял верх над «Малагой» — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Малаги» предлагают — 2.70.

На викторию «Леганеса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.08.

«Леганес» после ноябрьского подъема неудачно провел свои матчи в декабре, «Малага» же сильно выступает дома в текущем. Поэтому в этой игре, как мы считаем, к победе будут ближе хозяева.