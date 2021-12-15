В среду, 15 декабря, «Самора» дома примет «Реал Сосьедад» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. «Самора» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Самора»

«Самора» это сезон проводит в Сегунде Б — третьем дивизионе Испании. И там коллектив выступает неудачно, находясь на 19 месте среди 20 участников.

«Вириаты» смогли отпраздновать только одну викторию за последние восемь проведенных встреч с учетом всех турниров. Еще в этот период они три раза сыграли вничью и четыре раза проиграли.

Эта виктория пришлась как раз на кубковый поединок, где кастильонцы разгромили на выезде четвертолиговую «Эстремадуру» со счетом 4:1, ведя по ходу матча 4:0.

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Всего за последние пять розыгрышей Кубка Испании «Самора» более одного этапа не проходила никогда.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» выступает в элите испанского футбола. После 17 туров он делит четвертое место с мадридским «Атлетико», набрав 29 очков.

К данной игре баски подходят после крупного гостевого фиаско от «Бетиса» 0:4 в рамках чемпионата страны, а несколькими днями ранее они разгромили нидерландский ПСВ 3:0 в Лиге Европы и вышли в 1/16 финала.

В 1/64 финала данного Кубка Испании сан-себастьянцы не испытали проблем с «Панадерией» 4:0, выступающей в четвертом по ранге дивизионе Испании.

«Реал Сосьедад» стал победителем Кубка Короля сезона 2019/20, а в прошлом сезоне он прекратил выступление на стадии 1/8 финала, проиграв там «Бетису».

Единственный раз между собой эти клубы играли в далеком 2005 году. И тогда «Самора» выбила «Сосьедад», выиграв по итогам овертайма со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Самора» — «Реал Сосьедад»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.16.

На викторию «Саморы» дают — 26.00, ничья оценена — в 9.50.

За последние семь кубковых встреч «Самора» не смогла забить только раз. И несмотря на то, что сейчас коллектив неудачно выступает в чемпионате, ожидаем, что свой гол представитель Сегунды Б забить сможет.