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    «Подводники» добьются «сухой» виктории

    «Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, Кубок Испании, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал»
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    Жерар Морено
    «Атлетико Санлукеньо» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в 1/32 финала Кубка Испании. Поединок состоится 15 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Санлукеньо»

    «Атлетико Санлукеньо» выступает в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе Испании. И там в одной из групп он ведет борьбу за попадание в плей-офф повышения.

    К данной встрече андалузцы подходят с серией из трех викторий подряд, где они пропустили всего лишь один гол при девяти забитых. В этот период было два выигрыша в первенстве, а еще один — в Кубке.

    Как раз на предыдущей стадии «зелено-белые» на своем поле справились с представителем своего дивизиона «Сабаделем», выиграв со счетом 2:0.

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    В своих двух прошлых розыгрышах Кубка Короля «Атлетико Санлукеньо» неизменно проходил один раунд, но всегда заканчивал борьбу на следующем этапе.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал», представляющий Примеру, в этом сезоне ведет борьбу на трех фронтах. В чемпионате Испании он выступает не особо хорошо, находясь на данный момент только в середине турнирки.

    Во много это связано с выступление «подводников» в Лиге чемпионов, где они смогли пробиться в 1/8 финала, выступая в группе с «МЮ», «Аталантой» и «Янг Бойз».

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    • Что касается Кубка Испании, то там «желтые» успели преодолеть уже одну стадию, на которой легко справились с представителем низшего дивизиона, победив со счетом 8:0.

    В предыдущем же кубковом розыгрыше «Вильярреал» преодолел четыре этапа, но в четвертьфинале уступил дорогу «Леванте», проиграв ему по итогам овертайма — 0:1.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал»

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.27.

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    На викторию «Атлетико Санлукеньо» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.60.

    Прогнозируем, что «подводники» добьются в этом матче виктории, но выиграют скромнее, чем на предыдущем этапе, однако снова не пропустят.

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    «Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. «Подводники» добьются «сухой» виктории
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