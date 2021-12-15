«Атлетико Санлукеньо»
«Атлетико Санлукеньо» выступает в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе Испании. И там в одной из групп он ведет борьбу за попадание в плей-офф повышения.
К данной встрече андалузцы подходят с серией из трех викторий подряд, где они пропустили всего лишь один гол при девяти забитых. В этот период было два выигрыша в первенстве, а еще один — в Кубке.
Как раз на предыдущей стадии «зелено-белые» на своем поле справились с представителем своего дивизиона «Сабаделем», выиграв со счетом 2:0.
В своих двух прошлых розыгрышах Кубка Короля «Атлетико Санлукеньо» неизменно проходил один раунд, но всегда заканчивал борьбу на следующем этапе.
«Вильярреал»
«Вильярреал», представляющий Примеру, в этом сезоне ведет борьбу на трех фронтах. В чемпионате Испании он выступает не особо хорошо, находясь на данный момент только в середине турнирки.
Во много это связано с выступление «подводников» в Лиге чемпионов, где они смогли пробиться в 1/8 финала, выступая в группе с «МЮ», «Аталантой» и «Янг Бойз».
Что касается Кубка Испании, то там «желтые» успели преодолеть уже одну стадию, на которой легко справились с представителем низшего дивизиона, победив со счетом 8:0.
В предыдущем же кубковом розыгрыше «Вильярреал» преодолел четыре этапа, но в четвертьфинале уступил дорогу «Леванте», проиграв ему по итогам овертайма — 0:1.
Прогноз и ставка на «Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал»
В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.27.
На викторию «Атлетико Санлукеньо» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.60.
Прогнозируем, что «подводники» добьются в этом матче виктории, но выиграют скромнее, чем на предыдущем этапе, однако снова не пропустят.