«Бетис» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» вновь и вновь доказывает, что место на экваторе таблицы их не устраивает. Севильцы уже третьи, отставая от идущих вторыми земляков на один пункт.

Вот и в минувшем туре «Бетис» преподнес сенсацию. На выезде минимально была обыграна «Барселона».

А вот в обороне у команды имеются заметные трудности. В 16 поединках она дала результативный сбой 18 раз.

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Против «доностьяррас» «Бетис» в последние годы играет почти на равных. Из пяти последних очных поединков севильцы выиграли один раз при двух неудачах.

«Реал Сосьедад»

Эта команда все никак не может побороться за высокие места. Правда, для этого сансебастьянцам нужно добрать в монолитности.

«Реал Сосьедад» сейчас находится на 5 месте. Отставание от второй позиции не слишком большое (2 очка), но и плотность в таблице высокая.

К слову, в минувшем туре команда уступила в родных стенах «Реалу» (0:2). После этого «доностьяярас» переиграли ПСВ (3:0) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» прошел в 1/16 турнира, да и вряд ли мог добиться большего. Главным же преимуществом команды является крепкая оборона.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Реал Сосьедад» — за 3.20.

«Бетис» имеет серию из трех побед подряд в чемпионате .

Гости забивают маловато: чуть больше гола за матч.

Севильцы гораздо сильнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.30.