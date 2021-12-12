«Гройтер Фюрт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 17:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» в нынешнем сезоне оказался в элите, и, кажется, случайно. Ну что можно говорить, если команда набрала только один балл?!

В минувшем туре «Гройтер Фюрт» разгромно проиграл «Байеру» (7:1). Причем это поражение стало третьим крупным подряд.

Показатели команды вызывают ироническую улыбку. Ну, вот скажите, когда в Бундеслиге был подобный клуб?!

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В 14 матчах «Гройтер Фюрт» пропустил уже 46 мячей. И это притом, что забить удалось всего 12 мячей.

«Унион»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично, и результаты это лишь подтверждают. Берлинцы оккупировали шестую строчку.

Главной проблемой команды является слабоватая атака. Все-таки 22 забитых мяча в 14 матчах — отнюдь немного для борца за выход в еврокубки.

К слову, в минувшем туре «Унион» праздновал победу. В матче с «Лейпцигом» берлинцы оказались удачливее (2:1).

После того «Унион» еще и сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) в Лиге конференций. Правда, с того турнира немцы уже вылетели.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 1.76, на ничью за 4.08, а на «Гройтер Фюрт» — за 4.70.

«Гройтер Фюрт» еще не добыл ни одной победы в чемпионате.

Гости испытывают заметные трудности в атаке, но и этих мощностей должно хватить для победы над аутсайдером .

Берлинцы наверняка возьмут свое в матче со слабейшим клубом Бундеслиги. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.