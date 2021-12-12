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    «Унион» возьмет на абордаж аутсайдера?

    «Гройтер Фюрт» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Бундеслига, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Унион»
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    Макс Крузе
    «Гройтер Фюрт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 17:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Декабря 2021 года
    Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •  Гройтер Фюрт 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч Гройтер Фюрт — Унион

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» в нынешнем сезоне оказался в элите, и, кажется, случайно. Ну что можно говорить, если команда набрала только один балл?!

    В минувшем туре «Гройтер Фюрт» разгромно проиграл «Байеру» (7:1). Причем это поражение стало третьим крупным подряд.

    Показатели команды вызывают ироническую улыбку. Ну, вот скажите, когда в Бундеслиге был подобный клуб?!

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    В 14 матчах «Гройтер Фюрт» пропустил уже 46 мячей. И это притом, что забить удалось всего 12 мячей.

    «Унион»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично, и результаты это лишь подтверждают. Берлинцы оккупировали шестую строчку.

    Главной проблемой команды является слабоватая атака. Все-таки 22 забитых мяча в 14 матчах — отнюдь немного для борца за выход в еврокубки.

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    • К слову, в минувшем туре «Унион» праздновал победу. В матче с «Лейпцигом» берлинцы оказались удачливее (2:1).

    После того «Унион» еще и сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) в Лиге конференций. Правда, с того турнира немцы уже вылетели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 1.76, на ничью за 4.08, а на «Гройтер Фюрт» — за 4.70.

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    «Гройтер Фюрт» еще не добыл ни одной победы в чемпионате.

    Гости испытывают заметные трудности в атаке, но и этих мощностей должно хватить для победы над аутсайдером.

    Берлинцы наверняка возьмут свое в матче со слабейшим клубом Бундеслиги. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.

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    «Гройтер Фюрт» — «Унион»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Унион» возьмет на абордаж аутсайдера?
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