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    Долгожданная победа «дачников»?

    «Лутон Таун» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Чемпионшип, 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Фулхэм»
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    Симон Слуга
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Лутон Таун» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» в текущем сезоне ни на что серьезное не претендует. Правда, и вылет команде вряд ли угрожает, что уже неплохо.

    В минувшем туре «Лутон Таун» на выезде победил. В Блэкпуле команда выдала один из лучших своих матчей в сезоне (0:3).

    Правда, до того «Лутон Таун» не выигрывал на протяжении месяца. Между тем, красноречивая положительная разница мячей (30:26) говорит о том, что команда находится на верном пути.

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    Главной ударной силой команды является Элайджа Адебайо. Форвард в 19 сыгранных матчах забил 9 мячей.

    «Фулхэм»

    Эта команда изначально виделась одним из претендентов выход в АПЛ. «Дачники» всеми силами стараются с ходу вернуться в класс сильнейших.

    «Коттеджеры» занимают первое место, и это никого не удивляет. Особенно с учетом того, что Александар Митрович наколотит уже 21 мяч в 20 сыгранных поединках.

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    • Правда, чрезмерная зависимость от серба несколько удручает. Все-таки отрыв от зоны стыков еще не такой огромный (7 очков), и еще ничего не решено.

    Между тем, с «Лутон Таун» лондонцы играют весьма успешно. Из пяти последних поединков «Фулхэм» выиграл трижды при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.90, на ничью за 3.84, а на «Лутон Таун» — за 4.00.

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    «Лутон Таун» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с «дачниками».

    «Фулхэм» имеет лучшую атаку в лиге, а Митрович забивает голы с частотой выстрелов пулемета.

    «Дачники» не побеждают уже на протяжении трех матчей, и наверняка попытаются прервать этот ничейный сериал. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -0.75 с коэффициентом 2.09.

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    «Лутон Таун» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «дачников»?
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