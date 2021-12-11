«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Лутон Таун» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» в текущем сезоне ни на что серьезное не претендует. Правда, и вылет команде вряд ли угрожает, что уже неплохо.

В минувшем туре «Лутон Таун» на выезде победил. В Блэкпуле команда выдала один из лучших своих матчей в сезоне (0:3).

Правда, до того «Лутон Таун» не выигрывал на протяжении месяца. Между тем, красноречивая положительная разница мячей (30:26) говорит о том, что команда находится на верном пути.

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Главной ударной силой команды является Элайджа Адебайо. Форвард в 19 сыгранных матчах забил 9 мячей.

«Фулхэм»

Эта команда изначально виделась одним из претендентов выход в АПЛ. «Дачники» всеми силами стараются с ходу вернуться в класс сильнейших.

«Коттеджеры» занимают первое место, и это никого не удивляет. Особенно с учетом того, что Александар Митрович наколотит уже 21 мяч в 20 сыгранных поединках.

Правда, чрезмерная зависимость от серба несколько удручает. Все-таки отрыв от зоны стыков еще не такой огромный (7 очков), и еще ничего не решено.

Между тем, с «Лутон Таун» лондонцы играют весьма успешно. Из пяти последних поединков «Фулхэм» выиграл трижды при двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.90, на ничью за 3.84, а на «Лутон Таун» — за 4.00.

«Лутон Таун» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с «дачниками».

«Фулхэм» имеет лучшую атаку в лиге , а Митрович забивает голы с частотой выстрелов пулемета.

«Дачники» не побеждают уже на протяжении трех матчей, и наверняка попытаются прервать этот ничейный сериал. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -0.75 с коэффициентом 2.09.