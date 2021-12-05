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    «Ювентус» продлит неприятную серию «Дженоа»?

    «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Италии 5 декабря 2021 года

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    «Ювентус» одержал всего лишь три победы в семи домашних матчах чемпионата Италии
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 декабря в Турине, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Декабря 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч Ювентус — Дженоа

  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 15-ти туров. Сейчас в активе «Старой синьоры» 24 очка.

    Ранее на этой неделе «Ювентус» одержал гостевую победу над «Салернитаной» — 2:0. По голу забили Пауло Дибала и Альваро Мората.

    Но перед этим были поражения от «Челси» и «Аталантой», которые в очередной раз подтвердили, что текущий сезон, скорее всего, будет для «Ювентуса» не лучше, чем прошлый.

    «Ювентус» одержал всего лишь три победы в семи домашних матчах чемпионата Италии.

    «Дженоа»

    «Дженоа» тем временем находится на 18-й строчке. В 15-ти матчах генуэзский клуб набрал лишь десять очков.

    И пока что все указывает на то, что в ближайшее время ситуация вряд ли начнет улучшаться. После назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа» провела три матча, в которых набрала одно очко и не забила ни одного мяча.

    В конце ноября «Дженоа» сыграла вничью с «Удинезе» (0:0), после чего уступила «Милану» (0:3). Кроме того, клуб из Генуи уступила «Роме» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    У «Дженоа» сейчас большие проблемы с составом. Предстоящую игру пропустят почти все лидеры. Именно по этой причине пока рано критиковать Шевченко, которому досталась очень проблемная команда.

    Безвыигрышная серия «Дженоа» в чемпионате составляет уже 12 матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Дженоа» — за 14.25.

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    «Ювентус» совсем не впечатляет, но в игре с «Дженоа» проблем не должно быть. С такими кадровыми проблемами гостям сейчас сложно на что-то рассчитывать даже в матчах против соперников из нижней части таблицы.

    Ставка — победа «Ювентуса» + тотал матча больше 2,5 за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ювентуса» больше 2,5 за 2.05.

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    «Ювентус» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ювентус» продлит неприятную серию «Дженоа»?
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