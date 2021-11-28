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    Оторвется ли «Реал» еще дальше от конкурента в борьбе за титул?

    «Реал» — «Севилья». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Севилья»
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    Карим Бензема
    В воскресенье, 28 ноября, «Реал» на своем поле примет «Севилью» в 15-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Ноября 2021 года
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    •  Реал Мадрид 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Севилья

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    «Реал»

    «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, имея на своем счету 30 очков.

    Мадридская команда одержала девять побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение в 13 турах.

    В трех последних матчах подопечные Карло Анчелотти обыграли «Эльче» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Гранаду» (4:1).

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» разгромили «Шериф» (3:0), оформив выход в 1/8 финала.

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    После травм у «Реала» восстанавливаются Гарет Бейл, Федерико Вальверде, Эдер Милитао, Дани Себальос и Давид Алаба.

    «Севилья»

    «Севилья» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 баллами.

    На счету андалузской команды восемь побед, четыре ничьи и всего одно поражение в национальном первенстве.

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    • Команда Хулена Лопетеги обыграла «Осасуну» (2:0) и «Бетис» (2:0), прежде чем разойтись миром с «Алавесом» (2:2) в 14-м туре.

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» выиграла у «Вольфсбурга» (2:0), однако осталась на третьем месте в группе G. Для прохода в 1/8 финала придется побеждать «Зальцбург» 8 декабря.

    Среди травмированных у «Севильи» значатся Диего Карлос, Хесус Навас и Юссеф Эн-Несири.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.67, победа «Севильи» — 5.20, ничья — 4.10.

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    Эта встреча явно претендует на то, чтобы стать самой увлекательной в 15-м туре, и выбрать фаворита действительно непросто.

    Нет никаких сомнений, что «Севилья» верит в свои силы и рассчитывает завоевать хотя бы один балл на «Сантьяго Бернабеу». Однако у нас есть ощущение, что «сливочные» все же чуточку сильнее, поэтому фактор домашнего поля должен сыграть им на руку. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" в один мяч или ничья» за 1.88.

    Еще один вариант — «победа "Реала" и тотал больше 2,5» за 2.70. Обе команды играют результативно, так что есть все основания ждать хотя бы трех голов.

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    «Реал» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Реал» еще дальше от конкурента в борьбе за титул?
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