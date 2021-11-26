ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 14:02
    • Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан
  • 13:24
    • Бензема признан виновным в попытке шантажа экс-игрока «Динамо». Француза приговорили к году тюрьму условно
  • 11:42
    • Карасев назначен на матч ЦСКА — «Зенит»
  • 10:36
    • Аршавин раскритиковал Семака после матча с «Мальме»
    Все новости спорта

    «Миллионеры» одержат «сухую» викторию

    «Ривер Плейт» — «Расинг Авельянеда». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионат Аргентины, 26 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Расинг Авельянеда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ривер Плейт»
    В 22-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Ривер Плейт» на своем поле сыграет с «Расингом» из Авельянеды. Игра пройдет 26 ноября и начнется в 03:30 по мск. «Ривер Плейт» — «Расинг Авельянеда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт», который в прошлом сезоне был вторым, в текущем первенстве лидирует, имея в своей копилке 49 баллов, опережая на девять пунктов ближайшего преследователя.

    Клуб из Буэнос-Айрес в 21 проведенной игре смог отпраздновать 15 викторий, четыре поединка он завершил мировыми исходами и дважды уступил, разница мячей составляет 44:13.

    Последняя неудача в чемпионате с «миллионерами» случилась еще в начале августа. После чего они 13 матчей выиграли и трижды сыграли вничью. В минувшем туре коллектив из столицы Аргентины обыграл одну команду из низов на ее поле со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем первенстве «Ривер Плейт» потерпел лишь одну неудачу, дважды была мировая и восемь встреч он выиграл.

    «Расинг Авельянеда»

    «Расинг», финишировавший в прошлом сезоне на четвертой строке, в текущем чемпионате идет лишь 15-м, сильно отставая от первой тройки.

    Коллектив из Авельянеды в данном первенстве добился лишь шести викторий, семь раз он уходил с поля поверженным и восемь раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 19:16.

  • От Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • Национальность — изменчивая материя и некоторые из лучших футболистов мира могли бы представлять другие национальные команды
  • Сегодня

    • У «бело-голубых» всего лишь одна виктория за последние шесть игр. Еще в этот период они раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Одно из них состоялось в прошлом туре дома от «Колона» 1:2, который находится в первой десятке.

    У «Расинга» довольно-таки неплохая гостевая статистика. У команды по четыре победы и ничьи, а также три поражения.

    За последние пять очных встреч этих клубов в четырех случаях побеждал «Ривер Плейт» при одной мировой.

    Прогноз и ставка на «Ривер Плейт» — «Расинг Авельянеда»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ривер Плейт» предлагают — 1.46.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Расинга» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.50.

    «Миллионеры» в последнее время очень надежны в обороне, пропустив только раз за последние пять игр. Поэтому в этой игре вполне можно ждать «сухой» виктории хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ривер Плейт» — «Расинг Авельянеда»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на футбол. «Миллионеры» одержат «сухую» викторию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры