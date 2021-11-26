В 22-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Ривер Плейт» на своем поле сыграет с «Расингом» из Авельянеды. Игра пройдет 26 ноября и начнется в 03:30 по мск. «Ривер Плейт» — «Расинг Авельянеда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт», который в прошлом сезоне был вторым, в текущем первенстве лидирует, имея в своей копилке 49 баллов, опережая на девять пунктов ближайшего преследователя.

Клуб из Буэнос-Айрес в 21 проведенной игре смог отпраздновать 15 викторий, четыре поединка он завершил мировыми исходами и дважды уступил, разница мячей составляет 44:13.

Последняя неудача в чемпионате с «миллионерами» случилась еще в начале августа. После чего они 13 матчей выиграли и трижды сыграли вничью. В минувшем туре коллектив из столицы Аргентины обыграл одну команду из низов на ее поле со счетом 1:0.

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В родных стенах в текущем первенстве «Ривер Плейт» потерпел лишь одну неудачу, дважды была мировая и восемь встреч он выиграл.

«Расинг Авельянеда»

«Расинг», финишировавший в прошлом сезоне на четвертой строке, в текущем чемпионате идет лишь 15-м, сильно отставая от первой тройки.

Коллектив из Авельянеды в данном первенстве добился лишь шести викторий, семь раз он уходил с поля поверженным и восемь раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 19:16.

У «бело-голубых» всего лишь одна виктория за последние шесть игр. Еще в этот период они раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Одно из них состоялось в прошлом туре дома от «Колона» 1:2, который находится в первой десятке.

У «Расинга» довольно-таки неплохая гостевая статистика. У команды по четыре победы и ничьи, а также три поражения.

За последние пять очных встреч этих клубов в четырех случаях побеждал «Ривер Плейт» при одной мировой.

Прогноз и ставка на «Ривер Плейт» — «Расинг Авельянеда»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ривер Плейт» предлагают — 1.46.

На викторию «Расинга» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.50.

«Миллионеры» в последнее время очень надежны в обороне, пропустив только раз за последние пять игр. Поэтому в этой игре вполне можно ждать «сухой» виктории хозяев.