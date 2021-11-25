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    «Оружейники» преуспеют в обороне?

    «Мидтьюлланн» — «Брага». Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, Лигу Европы, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланн» — «Брага»
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    «Брага» — «Мидтьюлланн»
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» дома сыграет против португальской «Браги». Поединок состоится 25 ноября и начнется в 20:45 по мск. «Мидтьюлланн» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 25 Ноября 2021 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 20:45 Брага Брага
  • Брага
    •
    Коэффициенты на матч Мидтьюлланн — Брага
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Мидтьюлланн»

    «Мидтьюлланн», как чемпион Дании, стартовал в Лиге чемпионов, где смог пройти «Селтик», но был остановлен голландским ПСВ и отправился в Лигу Европы сразу в группу.

    После четырех туров основной стадии второго еврокубкового турнира коллектив из города Хернинг заработал пять баллов, с которыми находится на третьей строке, отставая на два очка от второй позиции.

    Начали «волки» групповую стадию с домашней мировой с болгарским «Лудогорецем», сыграв 1:1, во втором туре они уступили на выезде своему предстоящему противнику со счетом 1:3.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последующих двух игровых днях «Мидтьюлланн» набрал четыре очка в играх с «Црвеной Звездой», сыграв дома вничью 1:1 и победив на выезде 1:0.

    «Брага»

    В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

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    • После четырех туров данного евротурнира «оружейники» набрали девять пунктов, с которыми находятся на первой строке, опережая на два балла ближайшего преследователя.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Стартовали португальцы в данном турнире с гостевого поражения от сербской «Црвены Звезды» со счетом 1:2, после чего они переиграли дома как раз «Мидтьюлланн» со счетом 3:1.

    Затем португальский коллектив заработал шесть баллов в играх с болгарским «Лудогорецем», выиграв 1:0 на выезде и 4:2 в родных стенах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Мидтьюлланн» предлагают — 2.62.

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    На викторию «Браги» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.52.

    Португальцы будут стремиться в этой игре не проиграть, и поэтому сыграют строго от обороны, что должно сказаться на результативности поединка. Наш прогноз на эту игру — ТМ 2,5.

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    «Мидтьюлланн» — «Брага»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Оружейники» преуспеют в обороне?
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