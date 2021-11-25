В пятом туре группового этапа Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» дома сыграет против португальской «Браги». Поединок состоится 25 ноября и начнется в 20:45 по мск. «Мидтьюлланн» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн», как чемпион Дании, стартовал в Лиге чемпионов, где смог пройти «Селтик», но был остановлен голландским ПСВ и отправился в Лигу Европы сразу в группу.

После четырех туров основной стадии второго еврокубкового турнира коллектив из города Хернинг заработал пять баллов, с которыми находится на третьей строке, отставая на два очка от второй позиции.

Начали «волки» групповую стадию с домашней мировой с болгарским «Лудогорецем», сыграв 1:1, во втором туре они уступили на выезде своему предстоящему противнику со счетом 1:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

В последующих двух игровых днях «Мидтьюлланн» набрал четыре очка в играх с «Црвеной Звездой», сыграв дома вничью 1:1 и победив на выезде 1:0.

«Брага»

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

После четырех туров данного евротурнира «оружейники» набрали девять пунктов, с которыми находятся на первой строке, опережая на два балла ближайшего преследователя.

Все прогнозы на Лигу Европы

Стартовали португальцы в данном турнире с гостевого поражения от сербской «Црвены Звезды» со счетом 1:2, после чего они переиграли дома как раз «Мидтьюлланн» со счетом 3:1.

Затем португальский коллектив заработал шесть баллов в играх с болгарским «Лудогорецем», выиграв 1:0 на выезде и 4:2 в родных стенах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Мидтьюлланн» предлагают — 2.62.

На викторию «Браги» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.52.

Португальцы будут стремиться в этой игре не проиграть, и поэтому сыграют строго от обороны, что должно сказаться на результативности поединка. Наш прогноз на эту игру — ТМ 2,5.