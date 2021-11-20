Встреча 13-го тура Серии А между «Аталантой» и «Специей» состоится 20 ноября. Матч пройдет на арене «Гевисс» в Бергамо и начнется в 17:00 мск. «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» с 22 набранными очками занимает четвертое место в турнирке. От третьей позиции она отстает на три балла, а преследователи расположились совсем рядом.

За 12 проведенных встреч текущей Серии А бергамаски добыли шесть викторий, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили. К данной игре они подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией.

В данном отрезке «богини» смогли добыть две виктории и трижды сыграли вничью. Их отставание от лидера «Наполи» измеряется 10 пунктами.

Все прогнозы на Серию А

Ранее в Лиге чемпионов они дома расписали ничью с «Манчестер Юнайтед» 2:2, а в последней игре чемпионата они с результатом 2:1 обыграли «Кальяри» в гостях.

«Специя»

С 11 зачетными пунктами «Специя» разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на два пункта.

За всю турнирную дистанцию «орлята» добились трех победных результатов, два поединка они свели вничью и потерпели аж семь поражений.

Перед прошлым туром команда в трех поединках кряду не знала побед, проиграв в двух из них — «Сампдории» (1:2) и «Фиорентине» (0:3).

Неудачная серия прервалась в последнем поединке, в котором коллектив дома с минимальным результатом одолел «Торино» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.