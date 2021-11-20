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    Прервет ли «Специя» беспроигрышную серию «Аталанты»?

    «Аталанта» — «Специя». Прогноз (к. 2.45) и ставки на чемпионат Италии 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Специя»
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    «Аталанта» идет на четвертом месте
    Встреча 13-го тура Серии А между «Аталантой» и «Специей» состоится 20 ноября. Матч пройдет на арене «Гевисс» в Бергамо и начнется в 17:00 мск. «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Ноября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 17:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 6.15
  • 2
  • 9.20
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта» с 22 набранными очками занимает четвертое место в турнирке. От третьей позиции она отстает на три балла, а преследователи расположились совсем рядом.

    За 12 проведенных встреч текущей Серии А бергамаски добыли шесть викторий, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили. К данной игре они подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией.

    В данном отрезке «богини» смогли добыть две виктории и трижды сыграли вничью. Их отставание от лидера «Наполи» измеряется 10 пунктами.

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    Ранее в Лиге чемпионов они дома расписали ничью с «Манчестер Юнайтед» 2:2, а в последней игре чемпионата они с результатом 2:1 обыграли «Кальяри» в гостях.

    «Специя»

    С 11 зачетными пунктами «Специя» разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию «орлята» добились трех победных результатов, два поединка они свели вничью и потерпели аж семь поражений.

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    • Перед прошлым туром команда в трех поединках кряду не знала побед, проиграв в двух из них — «Сампдории» (1:2) и «Фиорентине» (0:3).

    Неудачная серия прервалась в последнем поединке, в котором коллектив дома с минимальным результатом одолел «Торино» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.

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    «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Специя» беспроигрышную серию «Аталанты»?
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