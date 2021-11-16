Азербайджан U21 сыграет на своем поле с Норвегией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Азербайджан U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Азербайджана U21

Эта сборная предсказуемо проводит отборочный цикл неуверенно. В пяти матчах азербайджанцы набрали только одно очко.

Более того, сборная Азербайджана U21 забила всего два гола. В свои же ворота команда пропустила уже 17 мячей.

В своем последнем матче Азербайджан уступил. Австрийские сверстники оказались сильнее на две головы (0:3).

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Вот и в этом матче хозяевам вряд ли что-то светит. К тому же соперник слишком мотивирован в борьбе за лидирующие позиции в группе.

Сборная Норвегии U21

Норвежская молодежка смотрится неплохо. Более того, на данный момент команда Лейфа Гуннара Смеруда занимает 2 место в группе, уступая только хорватам.

В пяти сыгранных матчах сборная Норвегии U21 забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 5. Причем столько же очков (12) набрали и австрийцы, однако у норвежцев имеется матч в запасе.

В минувшем туре отбора Норвегия U21 добыла три очка. Команда Смеруда в родных стенах переиграла молодых финнов (3:1).

Наверняка в этом поединке гости сыграют с позиции силы. Сомнений в уверенной победе норвежцев нет. Они смотрятся куда мощнее соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Норвегию U21 за 1.34, на ничью за 4.20, а на Азербайджан U21 — за 8.80.

Хозяева слишком много пропускают в свои ворота .

Норвежцы постараются навязать борьбу хорватам за лидерство в группе.

Норвежцы превосходят соперника в классе, да и мотивированы побороться за первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.63.