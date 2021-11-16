ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут Португалия — СербияДрама в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте Дани АлвешДани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • 00:40
    • Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022, отправив португальцев в «стыки»
  • 00:41
    • Сборная Испании одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022, шведы сыграют в стыковых матчах
  • 22:08
    • Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 17-м
  • 21:56
    • Сборная Германии разгромила Армению, Гюндоган оформил дубль
  • 21:52
    • Северная Македония победила Исландию и вышла в стыки ЧМ-2022
  • 20:07
    • Карпин останется главным тренером сборной
  • 18:52
    • Сборная России не удержала ничейный счет в матче с Хорватией
    Все новости спорта

    Норвежская молодежка обеспечит голепад?

    Азербайджан U21 — Норвегия U21. Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на Сборная Азербайджана Прогнозы на Сборная Норвегии
    Прогноз и ставки на Азербайджан U21 — Норвегия U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лейф Гуннар Смеруд
    Азербайджан U21 сыграет на своем поле с Норвегией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Азербайджан U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 16 Ноября 2021 года
    Азербайджан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Азербайджан U21 19:00 Норвегия U21 Норвегия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
    •

    Сборная Азербайджана U21

    Эта сборная предсказуемо проводит отборочный цикл неуверенно. В пяти матчах азербайджанцы набрали только одно очко.

    Более того, сборная Азербайджана U21 забила всего два гола. В свои же ворота команда пропустила уже 17 мячей.

    В своем последнем матче Азербайджан уступил. Австрийские сверстники оказались сильнее на две головы (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Вот и в этом матче хозяевам вряд ли что-то светит. К тому же соперник слишком мотивирован в борьбе за лидирующие позиции в группе.

    Сборная Норвегии U21

    Норвежская молодежка смотрится неплохо. Более того, на данный момент команда Лейфа Гуннара Смеруда занимает 2 место в группе, уступая только хорватам.

    В пяти сыгранных матчах сборная Норвегии U21 забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 5. Причем столько же очков (12) набрали и австрийцы, однако у норвежцев имеется матч в запасе.

  • Дани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • Зачем каталонцам трансфер ветерана?
  • Вчера

    • В минувшем туре отбора Норвегия U21 добыла три очка. Команда Смеруда в родных стенах переиграла молодых финнов (3:1).

    Наверняка в этом поединке гости сыграют с позиции силы. Сомнений в уверенной победе норвежцев нет. Они смотрятся куда мощнее соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Норвегию U21 за 1.34, на ничью за 4.20, а на Азербайджан U21 — за 8.80.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева слишком много пропускают в свои ворота.

    Норвежцы постараются навязать борьбу хорватам за лидерство в группе.

    Норвежцы превосходят соперника в классе, да и мотивированы побороться за первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шарлотт — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Мугуруса — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Джокович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Азербайджан U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Норвежская молодежка обеспечит голепад?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры