Сборная Азербайджана U21
Эта сборная предсказуемо проводит отборочный цикл неуверенно. В пяти матчах азербайджанцы набрали только одно очко.
Более того, сборная Азербайджана U21 забила всего два гола. В свои же ворота команда пропустила уже 17 мячей.
В своем последнем матче Азербайджан уступил. Австрийские сверстники оказались сильнее на две головы (0:3).
Вот и в этом матче хозяевам вряд ли что-то светит. К тому же соперник слишком мотивирован в борьбе за лидирующие позиции в группе.
Сборная Норвегии U21
Норвежская молодежка смотрится неплохо. Более того, на данный момент команда Лейфа Гуннара Смеруда занимает 2 место в группе, уступая только хорватам.
В пяти сыгранных матчах сборная Норвегии U21 забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 5. Причем столько же очков (12) набрали и австрийцы, однако у норвежцев имеется матч в запасе.
В минувшем туре отбора Норвегия U21 добыла три очка. Команда Смеруда в родных стенах переиграла молодых финнов (3:1).
Наверняка в этом поединке гости сыграют с позиции силы. Сомнений в уверенной победе норвежцев нет. Они смотрятся куда мощнее соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Норвегию U21 за 1.34, на ничью за 4.20, а на Азербайджан U21 — за 8.80.
Хозяева
Норвежцы постараются навязать борьбу хорватам за лидерство в группе.
Норвежцы превосходят соперника в классе, да и мотивированы побороться за первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.63.