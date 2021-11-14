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    Возьмет ли Словения реванш у Кипра?

    Словения — Кипр. Прогноз (к. 2.15) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Кипр
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    Словения идет на четвертом месте в группе
    Сборная Словении сыграет на своем поле против команды Кипра в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября в Париже, начало — в 17:00 мск. Словения — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 14 Ноября 2021 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 17:00 Кипр Кипр
  • Никосия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
    •

    Словения

    У Словении 11 очков, с которыми команда занимает четвертую строчку из шести. Она имеет три победы, ничью и четыре поражения в этом отборочном цикле.

    Словенцы прошлый сбор завершали поражением от России со счетом 1:2. С более разгромным результатом команда закончила сборы в сентябре, когда уступила Хорватии 0:3.

    В перерыве между этими неприятными результатами, сборная Словении обыграла команду Мальты, забив ей четыре безответных мяча.

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    В своем последнем поединке уже в ноябре коллектив увез ничью 2:2 из Словакии, хотя дважды вела в счете 1:0 и 2:1.

    Кипр

    Киприоты в отборе ЧМ одержали лишь одну победу, в марте обыграв дома Словению (1:0). А вот в сентябре они проиграли все три матча, начав с выездного разгрома от Мальты (0:3)

    На своем поле в сентябре Кипр уступил России, пропустив по мячу в каждом из таймов, а потом в гостях был бит Словакией (0:2).

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    • В октябре подопечные Никоса Костеноглу дома крупно уступили Хорватии (0:3) и упустили домашнюю победу над Мальтой в компенсированное время — 2:2.

    В ноябре Кипр потерпел разгром от России (0:6) в гостях и с пятью набранными очками занимает последнее место в группе H.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,80.

    Наши прогноз и ставка — Словения выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.

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    Словения — Кипр: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Возьмет ли Словения реванш у Кипра?
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