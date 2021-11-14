Сборная Словении сыграет на своем поле против команды Кипра в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября в Париже, начало — в 17:00 мск. Словения — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

У Словении 11 очков, с которыми команда занимает четвертую строчку из шести. Она имеет три победы, ничью и четыре поражения в этом отборочном цикле.

Словенцы прошлый сбор завершали поражением от России со счетом 1:2. С более разгромным результатом команда закончила сборы в сентябре, когда уступила Хорватии 0:3.

В перерыве между этими неприятными результатами, сборная Словении обыграла команду Мальты, забив ей четыре безответных мяча.

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В своем последнем поединке уже в ноябре коллектив увез ничью 2:2 из Словакии, хотя дважды вела в счете 1:0 и 2:1.

Кипр

Киприоты в отборе ЧМ одержали лишь одну победу, в марте обыграв дома Словению (1:0). А вот в сентябре они проиграли все три матча, начав с выездного разгрома от Мальты (0:3)

На своем поле в сентябре Кипр уступил России, пропустив по мячу в каждом из таймов, а потом в гостях был бит Словакией (0:2).

В октябре подопечные Никоса Костеноглу дома крупно уступили Хорватии (0:3) и упустили домашнюю победу над Мальтой в компенсированное время — 2:2.

В ноябре Кипр потерпел разгром от России (0:6) в гостях и с пятью набранными очками занимает последнее место в группе H.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — Словения выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.