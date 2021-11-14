Лихтенштейн сыграет на своем поле с Румынией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 20:00 мск. Лихтенштейн — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Лихтенштейна

Сборная Лихтенштейна в текущем отборочном цикле выступает привычно слабо. Футбольный карлик разжился лишь одним баллом.

За тур до финиша отборочного цикла Лихтенштейн застолбил за собой последнее место в группе. Причем в 9 матчах команда отличилась только дважды.

В минувшем туре квалификации сборная Лихтенштейна провалилась. Несмотря на статус соперника, поражение от Германии получилось уж слишком чувствительным (9:0).

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Разумеется, команда попробует позитивно завершить отборочный цикл команда. Вот только вряд ли у хозяев получится добыть хотя бы ничью.

Сборная Румынии

Румынам нужно побеждать, ведь на данный момент команда отстает от македонцев на один балл. Правда, в случае победы конкурента над исландцами, даже победа ничего не даст.

На текущий момент сборная Румынии занимает 3 место в группе, набрав 14 очков в 9 матчах. При этом у команды слабоватая атака — всего 11 забитых мячей.

Минувший тур Румыния провела неудачно. Все было в руках у румын, но они не удосужились переиграть Исландию (0:0).

Отношения с Лихтенштейном у румын простые и позитивные. Все пять матчей завершились их победами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Румынию за 1.12, на ничью за 9.70, а на Лихтенштейн — за 30.00.

Хозяева уже фактически потеряли мотивацию на свой последний матч.

Румынии нужно исключительно побеждать , дабы сохранить шансы на второе место.

Гости мотивированы победить, и наверняка сделают это уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора Румынии -2.5 с коэффициентом 2.09.