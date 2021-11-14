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    Румыния уверенно одолеет карлика?

    Лихтенштейн — Румыния. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, ЧМ-2022, 14 ноября 2021 года

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    Янис Хаджи
    Лихтенштейн сыграет на своем поле с Румынией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 20:00 мск. Лихтенштейн — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 14 Ноября 2021 года
    Лихтенштейн
  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 20:00 Румыния Румыния
  • Бухарест
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    Коэффициенты на матч
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  • 20.00
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 1.13
  • Ставка!
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    Сборная Лихтенштейна

    Сборная Лихтенштейна в текущем отборочном цикле выступает привычно слабо. Футбольный карлик разжился лишь одним баллом.

    За тур до финиша отборочного цикла Лихтенштейн застолбил за собой последнее место в группе. Причем в 9 матчах команда отличилась только дважды.

    В минувшем туре квалификации сборная Лихтенштейна провалилась. Несмотря на статус соперника, поражение от Германии получилось уж слишком чувствительным (9:0).

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    Разумеется, команда попробует позитивно завершить отборочный цикл команда. Вот только вряд ли у хозяев получится добыть хотя бы ничью.

    Сборная Румынии

    Румынам нужно побеждать, ведь на данный момент команда отстает от македонцев на один балл. Правда, в случае победы конкурента над исландцами, даже победа ничего не даст.

    На текущий момент сборная Румынии занимает 3 место в группе, набрав 14 очков в 9 матчах. При этом у команды слабоватая атака — всего 11 забитых мячей.

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    • Минувший тур Румыния провела неудачно. Все было в руках у румын, но они не удосужились переиграть Исландию (0:0).

    Отношения с Лихтенштейном у румын простые и позитивные. Все пять матчей завершились их победами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Румынию за 1.12, на ничью за 9.70, а на Лихтенштейн — за 30.00.

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    Хозяева уже фактически потеряли мотивацию на свой последний матч.

    Румынии нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы на второе место.

    Гости мотивированы победить, и наверняка сделают это уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора Румынии -2.5 с коэффициентом 2.09.

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    Лихтенштейн — Румыния: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Румыния уверенно одолеет карлика?
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