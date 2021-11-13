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    Быстрая реабилитация «Торпедо»?

    «Текстильщик» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, ФНЛ, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Торпедо»
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    Мухаммад Султонов
    «Текстильщик» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 14:00 мск. «Текстильщик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 6.00
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  • 4.00
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Текстильщик»

    Ивановцы замыкают турнирную таблицу ФНЛ. При этом столько же очков (18) имеют «Волгарь» и «Металлург».

    «Текстильщику» нечасто удается проявить свои лучшие качества. И редкие победы лишь подтверждают то, что они там имеются.

    В минувшем туре «Текстильщик» дома уступил «Краснодару-2» (0:1). Причем до того ивановцы раскрошили «КамАЗ» (4:1).

    Прогнозы на ФНЛ

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    «Торпедо»

    Торпедовцы выдали провальнейший предыдущий тур. Поражение от «Алании» (5:1) развеяло миф о везучесть команды Александра Бородюка.

    Однако москвичи остались в зоне прямого повышения в классе, отставая от лидера «Оренбурга» на три очка. Между тем, столь чувствительное поражение не может не повлиять на психологию игроков.

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    • Амур Калмыков уже месяц не забивает в ФНЛ. Быть может, пора бы улучшить свои показатели и Мухаммаду Султонову.

    «Торпедо» удачно играют с ивановцами. Из пяти последних очных встреч москвичи выиграли трижды при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.56, на ничью за 4.00, а на «Текстильщик» — за 5.70.

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    Ивановцы крайне нестабильны, к тому же неудачно играют с «Торпедо».

    «Торпедо» будет сверхмотивирован после разгромного поражения от «Алании».

    Москвичи превосходят соперника в классе, к тому же полны решимости реабилитироваться за последнюю неудачу. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Текстильщик» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Быстрая реабилитация «Торпедо»?
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