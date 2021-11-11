Молодежная сборная Англии на своем поле сыграет против сверстников из Чехии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 11 ноября в Бернли на стадионе «Терф Мур» и начнется в 22:00 по мск. Англия U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия U21

В этом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.

В этой же отборочной компании «три льва» пока провели три поединка, в которых набрали семь очков и идут на третьей строке. И даже по потяряным очкам они не являются лидерами своей группы.

Начали данную компанию англичане еще в сентябре, обыграв тогда на своей территории сверстников из Косово, победив 2:0. После чего они расписали выездную мировую со словенцами — 2:2.

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В своей последней сыгранной игре Англия с большим трудом переиграла аутсайдера группы Андорру, выиграв в гостях всего лишь 1:0, забив единственный гол в середине второй половине встречи.

Чехия U21

Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв все четыре проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола.

Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а затем дважды одолели Косово — 1:0 и 3:0.

В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.

У молодежки Чехии только два поражения за последние 16 игр во всех турнирах. Также в этот период команда пять раз сыграла вничью и добилась девяти выигрышей.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой три поединка, где пока соблюдают полный паритет, по разу обыграв друг друга при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.41.

На викторию Чехии U21 дают — 6.80, ничья оценена — в 4.00.

Англичане в этой игре выступают конечно же фаворитами, но чехи, находящиеся в ранге фаворита группы, вполне могут дать бой хозяевам поля. В общем, в этой встрече ожидаем, что команды хотя бы по разу огорчат друг друга.