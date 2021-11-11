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    Чехи пропустят первый гол в отборе

    Англия U21 — Чехия U21. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 11 ноября 2021 года

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    Молодежная сборная Англии на своем поле сыграет против сверстников из Чехии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 11 ноября в Бернли на стадионе «Терф Мур» и начнется в 22:00 по мск. Англия U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 11 Ноября 2021 года
    Англия U21
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    Англия U21

    В этом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.

    В этой же отборочной компании «три льва» пока провели три поединка, в которых набрали семь очков и идут на третьей строке. И даже по потяряным очкам они не являются лидерами своей группы.

    Начали данную компанию англичане еще в сентябре, обыграв тогда на своей территории сверстников из Косово, победив 2:0. После чего они расписали выездную мировую со словенцами — 2:2.

    Все прогнозы на футбол

    В своей последней сыгранной игре Англия с большим трудом переиграла аутсайдера группы Андорру, выиграв в гостях всего лишь 1:0, забив единственный гол в середине второй половине встречи.

    Чехия U21

    Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв все четыре проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола.

    Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а затем дважды одолели Косово — 1:0 и 3:0.

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  • 08/11/2021

    • В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.

    У молодежки Чехии только два поражения за последние 16 игр во всех турнирах. Также в этот период команда пять раз сыграла вничью и добилась девяти выигрышей.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой три поединка, где пока соблюдают полный паритет, по разу обыграв друг друга при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.41.

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    На викторию Чехии U21 дают — 6.80, ничья оценена — в 4.00.

    Англичане в этой игре выступают конечно же фаворитами, но чехи, находящиеся в ранге фаворита группы, вполне могут дать бой хозяевам поля. В общем, в этой встрече ожидаем, что команды хотя бы по разу огорчат друг друга.

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    Англия U21 — Чехия U21: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Чехи пропустят первый гол в отборе
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