Англия U21
В этом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.
В этой же отборочной компании «три льва» пока провели три поединка, в которых набрали семь очков и идут на третьей строке. И даже по потяряным очкам они не являются лидерами своей группы.
Начали данную компанию англичане еще в сентябре, обыграв тогда на своей территории сверстников из Косово, победив 2:0. После чего они расписали выездную мировую со словенцами — 2:2.
В своей последней сыгранной игре Англия с большим трудом переиграла аутсайдера группы Андорру, выиграв в гостях всего лишь 1:0, забив единственный гол в середине второй половине встречи.
Чехия U21
Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв все четыре проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола.
Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а затем дважды одолели Косово — 1:0 и 3:0.
В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.
У молодежки Чехии только два поражения за последние 16 игр во всех турнирах. Также в этот период команда пять раз сыграла вничью и добилась девяти выигрышей.
В данной вековой категории эти сборные провели между собой три поединка, где пока соблюдают полный паритет, по разу обыграв друг друга при одном мировом исходе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.41.
На викторию Чехии U21 дают — 6.80, ничья оценена — в 4.00.
Англичане в этой игре выступают конечно же фаворитами, но чехи, находящиеся в ранге фаворита группы, вполне могут дать бой хозяевам поля. В общем, в этой встрече ожидаем, что команды хотя бы по разу огорчат друг друга.