В четверг, 4 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги конференций греческий ПАОК в Салониках на своем стадионе «Тумба» сыграет против датского «Копенгагена». Поединок стартует в 23:00 по мск. ПАОК — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

ПАОК в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции, а также выиграл национальный Кубок и благодаря этому стартовал с третьей стадии отбора в ЛК, где прошел ирландский «Богемианс».

Перед самым групповым этапом «черно-белые» не без пробоем справились с хорватской «Риекой», с который дома сыграли вничью 1:1, а в гостях добились победы со счетом 2:0.

В первом туре групповой стадии греческий клуб обыграл в гостях гибралтарский «Линкольн» 2:0, потом расписал домашнюю мировую со «Слованом» 1:1, а в прошлом туре обыграл на выезде своего предстоящего противника 2:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

С семью набранными баллами ПАОК возглавляет свой квартет, оторвавшись от ближайшего преследователя всего лишь на один балл.

«Копенгаген»

«Копенгаген», как вторая команда Дании прошлого сезона, свой еврокубковый путь начал еще со второго раунда квалификации Лиги конференций, и до группового этапа выбил белорусское «Торпедо», болгарский «Локомотив Пловдив» и турецкий «Сивасспор».

В первом туре групповой стадии «львы» переиграли в гостях братиславский «Слован» со счетом 3:1, в следующей игре они с таким же результатом дома переиграли «Линкольн», а в третьем туре на своем поле проиграли грекам 1:2.

С шестью зачетными пунктами датский коллектив расположился на второй позиции в своем квартете и имеет очень хорошие шансы на первое место.

Отметим, что только на прошедших выходных «Копенгаген» прервал свою безвыигрышную серию, состоящую на тот момент из четырех встреч, где было два фиаско и две ничьи.

Между собой эти команды провели два поединка, оба которые выиграл ПАОК — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка на ПАОК — «Копенгаген»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 2.30.

На викторию «Копенгагена» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.42.

Наверняка лидеры группы сыграют осторожно и больше времени уделят обороне. Отсюда же предполагаем, что в данном противостоянии количество забитых мячей не превысит 2.5.