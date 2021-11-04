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    Обыграет ли «Байер» «Бетис»?

    «Байер» — «Бетис». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, Лига Европы, 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бетис»
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    «Бетис» идет на втором месте в группе
    Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Байером» (Германия) и «Бетисом» (Испания) в квартете G состоится 4 ноября. Матч пройдет на арене «БайАрена» в Леверкузене и начнется в 23:00 мск. «Байер» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 04 Ноября 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    «Байер» является лидером группы благодаря разнице забитых и пропущенных голов, которая у него составляет 5 пунктов — 7 забитых и 2 пропущенных мяча.

    «Фармацевты» в первом туре одолели «Ференцварош» 2:1. После этого они на выезде разгромили «Селтик» 4:0 и разошлись миром с «Бетисом» 1:1.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после 10 туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    К данному поединку «аптекари» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах, которую увенчали два поражения кряду в двух последних играх.

    «Бетис»

    Клуб из Севильи набрал семь очков в трех турах, забив больше всех в квартете. Подопечные Мануэля Пеллегрини дважды побеждали и один раз сыграли вничью.

    «Огурцы» стартовали с победы над «Селтиком» (4:3), после чего команда обыграла на выезде «Ференцварош» (3:1) и сыграла вничью с «Байером» (1:1).

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    • «Бетис» после 12-ти сыгранных матчей занимает пятое место, отставая от лидера «Реал Сосьедада» на четыре очка.

    Коллектив мощно проводит осеннюю часть сезона. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла пять из семи предыдущих матчей в Ла Лиге.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Байер» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Байер» «Бетис»?
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