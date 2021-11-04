«Байер»
«Байер» является лидером группы благодаря разнице забитых и пропущенных голов, которая у него составляет 5 пунктов — 7 забитых и 2 пропущенных мяча.
«Фармацевты» в первом туре одолели «Ференцварош» 2:1. После этого они на выезде разгромили «Селтик» 4:0 и разошлись миром с «Бетисом» 1:1.
В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после 10 туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.
К данному поединку «аптекари» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах, которую увенчали два поражения кряду в двух последних играх.
«Бетис»
Клуб из Севильи набрал семь очков в трех турах, забив больше всех в квартете. Подопечные Мануэля Пеллегрини дважды побеждали и один раз сыграли вничью.
«Огурцы» стартовали с победы над «Селтиком» (4:3), после чего команда обыграла на выезде «Ференцварош» (3:1) и сыграла вничью с «Байером» (1:1).
«Бетис» после 12-ти сыгранных матчей занимает пятое место, отставая от лидера «Реал Сосьедада» на четыре очка.
Коллектив мощно проводит осеннюю часть сезона. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла пять из семи предыдущих матчей в Ла Лиге.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.