Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Байером» (Германия) и «Бетисом» (Испания) в квартете G состоится 4 ноября. Матч пройдет на арене «БайАрена» в Леверкузене и начнется в 23:00 мск. «Байер» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» является лидером группы благодаря разнице забитых и пропущенных голов, которая у него составляет 5 пунктов — 7 забитых и 2 пропущенных мяча.

«Фармацевты» в первом туре одолели «Ференцварош» 2:1. После этого они на выезде разгромили «Селтик» 4:0 и разошлись миром с «Бетисом» 1:1.

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после 10 туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.

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К данному поединку «аптекари» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах, которую увенчали два поражения кряду в двух последних играх.

«Бетис»

Клуб из Севильи набрал семь очков в трех турах, забив больше всех в квартете. Подопечные Мануэля Пеллегрини дважды побеждали и один раз сыграли вничью.

«Огурцы» стартовали с победы над «Селтиком» (4:3), после чего команда обыграла на выезде «Ференцварош» (3:1) и сыграла вничью с «Байером» (1:1).

«Бетис» после 12-ти сыгранных матчей занимает пятое место, отставая от лидера «Реал Сосьедада» на четыре очка.

Коллектив мощно проводит осеннюю часть сезона. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла пять из семи предыдущих матчей в Ла Лиге.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.