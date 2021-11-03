«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д в Лиге чемпионов выступает на своем уровне. Правда, в своей группе команда занимает лишь 2 место, уступая как раз «Аяксу» три пункта.

Эрлинг Холанн продолжает свои бомбардирские подвиги. Наверняка они понадобятся немцам в главном противостоянии со своим обидчиком.

В Амстердаме дортмундцы были показательно биты (4:0). Правда, в последнем матче Бундеслиги «Боруссия» Д переиграла «Кельн» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Кадровые проблемы у дортмундцев имеются, и довольно весомые. Есть сомнения даже по поводу участие в матче Холанна, получившего мышечную травму.

«Аякс»

Голландцы проводят блестящий осенний отрезок. В Лиге чемпионов вряд ли кто-то помешает «Аяксу» пройти плей-офф, и, вполне возможно, что даже с первой позиции.

В трех матчах амстердамцы настреляли аж 11 мячей. Причем 6 из них в активе форварда Себастьена Алле. Машина!

«Аякс» также лидирует и в своем чемпионате. Даже несмотря на последнюю потерю очков в матче с «Хераклесом» (0:0), «аяксиды» опережают ПСВ на 2 пункта.

Главная проблема команды — вратарская. Дисквалификация Андре Онана тянется давно, так еще и травмировался Мартен Стекеленбург. Впрочем, получивший неожиданный шанс Ремко Пасвер вполне справляется со своими обязанностями.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.50, на ничью за 3.90, а на «Аякс» — за 2.65.

Дортмундцы полны решимости реваншироваться за выездное поражение.

«Аякс» сейчас смотрится великолепно , и вполне способен повторно обыграть немцев.

Голландцы сейчас демонстрируют яркий и результативный футбол, и наверняка сыграют в своем стиле. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» с коэффициентом 2.65.