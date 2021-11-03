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    «Аякс» повторно одолеет дортмундцев?

    «Боруссия» Д — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Лига чемпионов, 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Аякс»
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    Душан Тадич
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 03 Ноября 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д в Лиге чемпионов выступает на своем уровне. Правда, в своей группе команда занимает лишь 2 место, уступая как раз «Аяксу» три пункта.

    Эрлинг Холанн продолжает свои бомбардирские подвиги. Наверняка они понадобятся немцам в главном противостоянии со своим обидчиком.

    В Амстердаме дортмундцы были показательно биты (4:0). Правда, в последнем матче Бундеслиги «Боруссия» Д переиграла «Кельн» (2:0).

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    Кадровые проблемы у дортмундцев имеются, и довольно весомые. Есть сомнения даже по поводу участие в матче Холанна, получившего мышечную травму.

    «Аякс»

    Голландцы проводят блестящий осенний отрезок. В Лиге чемпионов вряд ли кто-то помешает «Аяксу» пройти плей-офф, и, вполне возможно, что даже с первой позиции.

    В трех матчах амстердамцы настреляли аж 11 мячей. Причем 6 из них в активе форварда Себастьена Алле. Машина!

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    • «Аякс» также лидирует и в своем чемпионате. Даже несмотря на последнюю потерю очков в матче с «Хераклесом» (0:0), «аяксиды» опережают ПСВ на 2 пункта.

    Главная проблема команды — вратарская. Дисквалификация Андре Онана тянется давно, так еще и травмировался Мартен Стекеленбург. Впрочем, получивший неожиданный шанс Ремко Пасвер вполне справляется со своими обязанностями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.50, на ничью за 3.90, а на «Аякс» — за 2.65.

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    Дортмундцы полны решимости реваншироваться за выездное поражение.

    «Аякс» сейчас смотрится великолепно, и вполне способен повторно обыграть немцев.

    Голландцы сейчас демонстрируют яркий и результативный футбол, и наверняка сыграют в своем стиле. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» с коэффициентом 2.65.

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    «Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. «Аякс» повторно одолеет дортмундцев?
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