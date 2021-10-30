В матче 10 тура португальской Примейра-лиги «Порту» на поле стадиона «Драгау» примет «Боавишту». Поединок состоится 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Порту» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Вместе с чемпионом прошлого сезона, «Спортингом», «Порту» входит в число команд, не имеющих поражений в этом сезоне. В графе «драконов» 7 побед и 2 ничьи. Более того, сейчас хозяева на первом месте по количеству забитых мячей. У них 21 гол на счету при шести пропущенных.

«Порту» идет на 4-матчевой серии побед в чемпионате. Команда разгромила «Морейренси» 5:0, победила «Жил Висенте» 2:1, «Пасуш де Феррейру» 2:1 и «Тонделу» 3:1. За 9 туров коллектив набрал 23 очка и занимает 2 место.

Отметим, что одновременно с этим отрезком в чемпионате «Порту» проводил матчи в Лиге чемпионов. В рамках группового этапа он проиграл «Ливерпулю» 1:5, а после этого одержал победу над «Миланом» со счетом 1:0.

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Отметим, что «Порту» выиграл 10 домашних матчей в чемпионате подряд.

«Боавишта»

«Боавишта» находится почти на экваторе турнирной таблицы. Команда набрала 11 очков. Она занимает 8 позицию в таблице.

«Пантеры» имеют один из наибольших показателей ничейных результатов в лиге. За 9 туров они набрали 5 ничьих при двух победах и поражениях.

В последних матчах турнира у «Боавишты» было три ничьи подряд. Она сыграла 1:1 с «Эшторилом», 2:2 с «Брагой» и 0:0 с «Беленесешем».

Также вспомним разгромное поражение команды в 1/32 Кубка Португалии со счетом 0:4 «Риу Аве».

Прогноз и ставка

Никто в победе «Порту» не сомневается — 1.19 на победу хозяев и 15.50 на победу гостей. С коэффициентом 6.60 букмекеры предлагают поставить на ничью.

«Порту» проводит отличный отрезок сезона и даже поражение от «Санта Клары» в Кубке лиги (1:3) не сильно затмевает отличную победную серию команды.

В последних четырех играх чемпионата с участием «Порту» забивалось не менее трех голов, при этом «драконы» праздновали победу. Ну и если учесть, что в трех очных играх между командами забивалось не менее 4 мячей, мы рекомендуем поставить на двойной исход П1 и ТБ 3.5 за 2.29.