«Алания» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» имеет прекрасный шанс пройти в следующий этап Кубка страны. «Барсам» для этого хватит даже ничьей.

Причем мощная армада Спартака Гогниева все равно не собирается отсиживаться в обороне. Таков уж он, владикавказский нрав!

В минувшем туре ФНЛ «Алания» прервала свою длительную забивную серию. Ничья с «Ротором» (0:0) явно не порадовала «барсов».

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«Алания» неудачно играет против «Уфы». Причем в двух очных встречах победы добывали только уфимцы.

«Уфа»

Команда Алексея Стукалова борется за выживание в РПЛ. Пока у уфимцев это получается не столь удачно — лишь 15 место на данный момент.

Зато открытием сезона становится Хамид Агаларов. Молодой форвард настрелял уже 10 мячей, и возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

В минувшем туре РПЛ «Уфа» разжилась одним пунктом. Ничья с «Рубином» (1:1) стала второй подряд, а ведь для подъема нужны победы!

Минус в том, что команда слишком зависима от своего лучшего снайпера. Без Агаларова страшно представить атаку уфимцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Аланию» — за 2.84.

«Алании» для прохода в следующий этап Кубка хватит и ничьей.

Уфимцам нужно исключительно побеждать , а значит необходимо активно атаковать.

Осетины шикарно атакуют, и наверняка максимально настроятся на представителя РПЛ. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.84.