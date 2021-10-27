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    Уфимцы не справятся с мощной атакой «Алании»?

    «Алания» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.84) на футбол, Кубок России, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Уфа»
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    Александр Беленов
    «Алания» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алания»

    «Алания» имеет прекрасный шанс пройти в следующий этап Кубка страны. «Барсам» для этого хватит даже ничьей.

    Причем мощная армада Спартака Гогниева все равно не собирается отсиживаться в обороне. Таков уж он, владикавказский нрав!

    В минувшем туре ФНЛ «Алания» прервала свою длительную забивную серию. Ничья с «Ротором» (0:0) явно не порадовала «барсов».

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    «Алания» неудачно играет против «Уфы». Причем в двух очных встречах победы добывали только уфимцы.

    «Уфа»

    Команда Алексея Стукалова борется за выживание в РПЛ. Пока у уфимцев это получается не столь удачно — лишь 15 место на данный момент.

    Зато открытием сезона становится Хамид Агаларов. Молодой форвард настрелял уже 10 мячей, и возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

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  • 24/10/2021

    • В минувшем туре РПЛ «Уфа» разжилась одним пунктом. Ничья с «Рубином» (1:1) стала второй подряд, а ведь для подъема нужны победы!

    Минус в том, что команда слишком зависима от своего лучшего снайпера. Без Агаларова страшно представить атаку уфимцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Аланию» — за 2.84.

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    «Алании» для прохода в следующий этап Кубка хватит и ничьей.

    Уфимцам нужно исключительно побеждать, а значит необходимо активно атаковать.

    Осетины шикарно атакуют, и наверняка максимально настроятся на представителя РПЛ. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.84.

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    «Алания» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Уфимцы не справятся с мощной атакой «Алании»?
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