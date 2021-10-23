«Лидс» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

Минувшее английское первенство «Лидс» завершил на девятой позиции в турнирной таблице, отстав на три очка от седьмого «Тоттенхэма», который завоевал билет в Лигу конференций.

В этом же розыгрыше АПЛ «павлины» по истечении восьми игровых дней идут на 17-й позиции, выиграв один поединок, трижды сыграв вничью и четыре раза уступив.

Единственную победу коллектив одержал на своем поле против «Уотфорда» (1:0), но и ту — с минимальным результатом.

Все прогнозы на АПЛ

Перед этим «белые» были повержены в родных стенах «Вест Хэмом» со счетом 1:2, а в последнем туре их на выезде переиграл «Саутгемптон» (0:1).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в прошлом чемпионате Англии ни на что серьезное не претендовал, закончив первенство во второй части турнирной таблицы, значительно опередив зону вылета.

В текущем же розыгрыше АПЛ «волки» после восьми туров имеют в своей копилке 12 очков, с которыми находятся на 10-м месте в турнирной таблице, значительно оторвавшись от опасной зоны.

В прошлом игровом дне «оранжево-черные» обыграли на выезде «Астон Виллу» со счетом 3:2, что стало для них третьей викторий подряд. Ранее они дома одолели «Ньюкасл» со счетом 2:1.

«Вулверхэмптон» выиграл три последние гостевые встречи в рамках АПЛ, однако перед этим он потерпел три фиаско кряду и ни разу в этих играх не сумел забить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.