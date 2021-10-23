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    Продолжится ли победная серия «Вулверхэмптона»?

    «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Англии 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон» идет на 10-м месте
    «Лидс» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    Лидс
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    «Лидс»

    Минувшее английское первенство «Лидс» завершил на девятой позиции в турнирной таблице, отстав на три очка от седьмого «Тоттенхэма», который завоевал билет в Лигу конференций.

    В этом же розыгрыше АПЛ «павлины» по истечении восьми игровых дней идут на 17-й позиции, выиграв один поединок, трижды сыграв вничью и четыре раза уступив.

    Единственную победу коллектив одержал на своем поле против «Уотфорда» (1:0), но и ту — с минимальным результатом.

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    Перед этим «белые» были повержены в родных стенах «Вест Хэмом» со счетом 1:2, а в последнем туре их на выезде переиграл «Саутгемптон» (0:1).

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в прошлом чемпионате Англии ни на что серьезное не претендовал, закончив первенство во второй части турнирной таблицы, значительно опередив зону вылета.

    В текущем же розыгрыше АПЛ «волки» после восьми туров имеют в своей копилке 12 очков, с которыми находятся на 10-м месте в турнирной таблице, значительно оторвавшись от опасной зоны.

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    • В прошлом игровом дне «оранжево-черные» обыграли на выезде «Астон Виллу» со счетом 3:2, что стало для них третьей викторий подряд. Ранее они дома одолели «Ньюкасл» со счетом 2:1.

    «Вулверхэмптон» выиграл три последние гостевые встречи в рамках АПЛ, однако перед этим он потерпел три фиаско кряду и ни разу в этих играх не сумел забить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Вулверхэмптона»?
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