Московское «Динамо» сыграет против «Химок» в 12-м туре чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:00 мск. «Динамо» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» после 11-ти туров находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» составляет три очка, а от «Сочи» — одно.

При этом «Динамо» уже давно могло бы находиться на вершине, если бы не обидные потери очков. Например, в прошлом туре команда Сандро Шварца выигрывала у «Спартака» к 87-й минуте со счетом 2:0, но в итоге умудрилась упустить победы.

Кроме того, в начале октября динамовцы потерпели обидное домашнее поражение от «Крыльев Советов», а еще раньше уступили на своем поле «Нижнему Новгороду».

Но в целом по игре «Динамо» оставляет очень приятное впечатление . В текущем чемпионате столичная команда не смогла забить только в одной игре.

«Химки»

«Химки» тем временем находятся на 13-й строчке. На данный момент в активе подмосковного клуба 11 очков. Отрыв от «Урала», «Ростова» и «Уфы» составляет лишь два очка.

На прошлой неделе команда Игоря Черевченко выиграла на своем поле у грозненского «Ахмата» — 2:0. А перед этим были две нулевые ничьи — с «Локомотивом» и тульским «Арсеналом». Судя по всему, тренерскому штабу удалось улучшить игру команды в обороне.

Все прогнозы на РПЛ

«Химки» в пяти гостевых матчах набрали четыре очка и пропустили девять мячей . При этом в текущем чемпионате подмосковная команда не смогла забить только в трех встречах.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Химок» — за 7.00.

У Шварца классная команда, но пока что ей заметно не хватает опыта. Отсюда и неожиданные потери очков в таких матчах, как с «Крыльями» и «Нижним Новгородом».

Возможно, «Химки» и проиграют в предстоящем матче, но свой гол они забьют.

Ставка — обе команды забьют за 2.01.

К слову, «Динамо» ни разу не выиграло у «Химок» в четырех предыдущих матчах.