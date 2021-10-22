«Динамо»
«Динамо» после 11-ти туров находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» составляет три очка, а от «Сочи» — одно.
При этом «Динамо» уже давно могло бы находиться на вершине, если бы не обидные потери очков. Например, в прошлом туре команда Сандро Шварца выигрывала у «Спартака» к 87-й минуте со счетом 2:0, но в итоге умудрилась упустить победы.
Кроме того, в начале октября динамовцы потерпели обидное домашнее поражение от «Крыльев Советов», а еще раньше уступили на своем поле «Нижнему Новгороду».
Но в целом
«Химки»
«Химки» тем временем находятся на 13-й строчке. На данный момент в активе подмосковного клуба 11 очков. Отрыв от «Урала», «Ростова» и «Уфы» составляет лишь два очка.
На прошлой неделе команда Игоря Черевченко выиграла на своем поле у грозненского «Ахмата» — 2:0. А перед этим были две нулевые ничьи — с «Локомотивом» и тульским «Арсеналом». Судя по всему, тренерскому штабу удалось улучшить игру команды в обороне.
Прогноз и ставка
На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Химок» — за 7.00.
У Шварца классная команда, но пока что ей заметно не хватает опыта. Отсюда и неожиданные потери очков в таких матчах, как с «Крыльями» и «Нижним Новгородом».
Возможно, «Химки» и проиграют в предстоящем матче, но свой гол они забьют.
Ставка — обе команды забьют за 2.01.
К слову, «Динамо» ни разу не выиграло у «Химок» в четырех предыдущих матчах.