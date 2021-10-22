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    «Динамо» снова потеряет очки в матче с «Химками»?

    «Динамо» — «Химки». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат России 22 октября 2021 года

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    Арсен Захарян
    Московское «Динамо» сыграет против «Химок» в 12-м туре чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:00 мск. «Динамо» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Октября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Химки Химки
  • Московская область
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Динамо»

    «Динамо» после 11-ти туров находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» составляет три очка, а от «Сочи» — одно.

    При этом «Динамо» уже давно могло бы находиться на вершине, если бы не обидные потери очков. Например, в прошлом туре команда Сандро Шварца выигрывала у «Спартака» к 87-й минуте со счетом 2:0, но в итоге умудрилась упустить победы.

    Кроме того, в начале октября динамовцы потерпели обидное домашнее поражение от «Крыльев Советов», а еще раньше уступили на своем поле «Нижнему Новгороду».

    Но в целом по игре «Динамо» оставляет очень приятное впечатление. В текущем чемпионате столичная команда не смогла забить только в одной игре.

    «Химки»

    «Химки» тем временем находятся на 13-й строчке. На данный момент в активе подмосковного клуба 11 очков. Отрыв от «Урала», «Ростова» и «Уфы» составляет лишь два очка.

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    «Химки» в пяти гостевых матчах набрали четыре очка и пропустили девять мячей. При этом в текущем чемпионате подмосковная команда не смогла забить только в трех встречах.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Химок» — за 7.00.

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    У Шварца классная команда, но пока что ей заметно не хватает опыта. Отсюда и неожиданные потери очков в таких матчах, как с «Крыльями» и «Нижним Новгородом».

    Возможно, «Химки» и проиграют в предстоящем матче, но свой гол они забьют.

    Ставка — обе команды забьют за 2.01.

    К слову, «Динамо» ни разу не выиграло у «Химок» в четырех предыдущих матчах.

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    «Динамо» — «Химки»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. «Динамо» снова потеряет очки в матче с «Химками»?
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