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    Виктория «Слована» будет убедительной

    «Слован» — «Линкольн Ред». Прогноз (к. 1.87) и ставки на Лигу конференций 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» — «Линкольн Ред»
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    «Слован»
    В третьем туре группового этапа Лиги конференций словацкий «Слован» в Братиславе на стадионе «Тегельне поле» сыграет против гибралтарского «Линкольн Ред». Поединок состоится 21 октября и начнется в 22:00 по мск. «Слован» — «Линкольн Ред»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 21 Октября 2021 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 22:00 Линкольн Линкольн
  • Лига конференций. Группа F
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    Коэффициенты на матч
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    «Слован»

    Свой еврокубковый путь в текущем сезоне «Слован» начал в Лиге чемпионов, где на первой стадии отбора смог пройти ирландский «Шемрок Роверс» (2:0 и 1:2), но следом уступил швейцарскому «Янг Бойз» (0:0 и 2:3).

    Переместившись в Лигу Европы клуб из Братиславы сперва преодолел барьер в лице как раз предстоящего противника, победив в первой игре в гостях 3:1 и сыграв дома вничью 1:1.

    На последней стадии квалификации второго по значимости турнира «небесно-голубые» уступили греческому «Олимпиакосу» (2:2 и 0:3) и отправились бороздить просторы Лиги конференций.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В данном соревновании «Слован» стартовал с домашнего фиаско от датского «Копенгагена» со счетом 1:3, после чего добыл почетную выездную ничью с греческим ПАОКом, сыграв 1:1.

    «Линкольн Ред»

    «Линкольн Ред Импс», представляющий Гибралтар, добился невероятного успеха на евроерене, пробившись в групповой этап, тем самым став первой командой из пятой десятки рейтинга УЕФА, удостоившийся данного успеха.

    Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.

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    • В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там как раз «Словану». А переместившись в Лигу конференций они на последней стадии отбора переиграли латвийскую «Ригу» (1:1 и 3:1 ОТ).

    В первом же туре группового этапа «Линкольн Ред Импс» уступил в родных стенах греческому ПАОКу со счетом 0:2, а затем проиграл и датскому «Копенгагену» в гостях 1:3.

    Прогноз ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» предлагают — 1.27.

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    На викторию «Линкольна» дают — 12.00, ничья оценена — в 5.45.

    Словацкий коллектив на своем поле наверняка обыграет уступающих им в классе гибралтарцев. Прогнозируем, что «Слован» победит минимум с разницей в два мяча.

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    «Слован» — «Линкольн Ред»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Виктория «Слована» будет убедительной
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