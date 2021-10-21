В третьем туре группового этапа Лиги конференций словацкий «Слован» в Братиславе на стадионе «Тегельне поле» сыграет против гибралтарского «Линкольн Ред». Поединок состоится 21 октября и начнется в 22:00 по мск. «Слован» — «Линкольн Ред»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

Свой еврокубковый путь в текущем сезоне «Слован» начал в Лиге чемпионов, где на первой стадии отбора смог пройти ирландский «Шемрок Роверс» (2:0 и 1:2), но следом уступил швейцарскому «Янг Бойз» (0:0 и 2:3).

Переместившись в Лигу Европы клуб из Братиславы сперва преодолел барьер в лице как раз предстоящего противника, победив в первой игре в гостях 3:1 и сыграв дома вничью 1:1.

На последней стадии квалификации второго по значимости турнира «небесно-голубые» уступили греческому «Олимпиакосу» (2:2 и 0:3) и отправились бороздить просторы Лиги конференций.

Все прогнозы на Лигу конференций

В данном соревновании «Слован» стартовал с домашнего фиаско от датского «Копенгагена» со счетом 1:3, после чего добыл почетную выездную ничью с греческим ПАОКом, сыграв 1:1.

«Линкольн Ред»

«Линкольн Ред Импс», представляющий Гибралтар, добился невероятного успеха на евроерене, пробившись в групповой этап, тем самым став первой командой из пятой десятки рейтинга УЕФА, удостоившийся данного успеха.

Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.

В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там как раз «Словану». А переместившись в Лигу конференций они на последней стадии отбора переиграли латвийскую «Ригу» (1:1 и 3:1 ОТ).

В первом же туре группового этапа «Линкольн Ред Импс» уступил в родных стенах греческому ПАОКу со счетом 0:2, а затем проиграл и датскому «Копенгагену» в гостях 1:3.

Прогноз ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» предлагают — 1.27.

На викторию «Линкольна» дают — 12.00, ничья оценена — в 5.45.

Словацкий коллектив на своем поле наверняка обыграет уступающих им в классе гибралтарцев. Прогнозируем, что «Слован» победит минимум с разницей в два мяча.