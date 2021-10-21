В четверг, 21 октября, «Наполи» на своем поле примет «Легию» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», начнется в 22:00 по московскому времени. «Наполи» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице группы C, имея на своем счету 1 очко.

Подопечные Лучано Спаллетти стартовали в групповом этапе с выездной ничьей против «Лестера» (2:2), после чего у себя дома сенсационно проиграли «Спартаку» (2:3).

В итальянской Серии А дела у неаполитанцев идут гораздо лучше. Они выиграли восемь матчей из восьми, благодаря чему возглавляют турнирную таблицу.

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Последней жертвой «Наполи» стал «Торино» (1:0), ворота которого поразил Виктор Осимхен, а Лоренцо Инсинье не забил пенальти.

После травм у неаполитанцев восстанавливаются Андреа Петанья, Адам Унас, Костас Манолас и Кевин Малькюи.

«Легия»

«Легия» возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 6 очков из 6 возможных в двух стартовых турах.

Команда Чеслава Михневича сначала в Москве одолела «Спартак» (1:0) благодаря позднему голу Лирима Кастрати, а затем выиграла у себя дома у «Лестера» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Польши «армейцы» занимают лишь 15-е место после девяти сыгранных туров.

В этом месяце коллектив из Варшавы успел проиграть «Лехии» (1:3) и «Леху» (0:1).

Среди травмированных у «Легии» значатся Артур Боруц, Матеуш Холовня и Йоэль Абу Ханна.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1.16, победа «Легии» — 18.00, ничья — 8.40.

Очевидно, лидеры Серии А обязаны побеждать на своем поле, тем более на фоне неудачного старта в Лиге Европы, когда нужны очки для продвижения вверх.

Но неужели «армейцы» настолько слабы? Нам кажется, что нет, и победа над «Лестером» это подтверждает.

Кроме того, большим преимуществом команды Чеслава Михневича станет психологическая уверенность после двух триумфов на старте группового этапа. Наш прогноз и ставка — «победа "Легии" с форой +2» за 2.06.

Также возьмем «тотал меньше 3,5» за 1.72, учитывая закрытый стиль игры «Легии» в Лиге Европы.