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    Сможет ли «Наполи» обыграть «Легию»?

    «Наполи» — «Легия». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Легия»
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    Калиду Кулибали
    В четверг, 21 октября, «Наполи» на своем поле примет «Легию» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», начнется в 22:00 по московскому времени. «Наполи» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 21 Октября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:00 Легия Легия
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    Коэффициенты на матч
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  • 8.00
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    «Наполи»

    «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице группы C, имея на своем счету 1 очко.

    Подопечные Лучано Спаллетти стартовали в групповом этапе с выездной ничьей против «Лестера» (2:2), после чего у себя дома сенсационно проиграли «Спартаку» (2:3).

    В итальянской Серии А дела у неаполитанцев идут гораздо лучше. Они выиграли восемь матчей из восьми, благодаря чему возглавляют турнирную таблицу.

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    Последней жертвой «Наполи» стал «Торино» (1:0), ворота которого поразил Виктор Осимхен, а Лоренцо Инсинье не забил пенальти.

    После травм у неаполитанцев восстанавливаются Андреа Петанья, Адам Унас, Костас Манолас и Кевин Малькюи.

    «Легия»

    «Легия» возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 6 очков из 6 возможных в двух стартовых турах.

    Команда Чеслава Михневича сначала в Москве одолела «Спартак» (1:0) благодаря позднему голу Лирима Кастрати, а затем выиграла у себя дома у «Лестера» (1:0).

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    • В турнирной таблице чемпионата Польши «армейцы» занимают лишь 15-е место после девяти сыгранных туров.

    В этом месяце коллектив из Варшавы успел проиграть «Лехии» (1:3) и «Леху» (0:1).

    Среди травмированных у «Легии» значатся Артур Боруц, Матеуш Холовня и Йоэль Абу Ханна.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1.16, победа «Легии» — 18.00, ничья — 8.40.

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    Очевидно, лидеры Серии А обязаны побеждать на своем поле, тем более на фоне неудачного старта в Лиге Европы, когда нужны очки для продвижения вверх.

    Но неужели «армейцы» настолько слабы? Нам кажется, что нет, и победа над «Лестером» это подтверждает.

    Кроме того, большим преимуществом команды Чеслава Михневича станет психологическая уверенность после двух триумфов на старте группового этапа. Наш прогноз и ставка — «победа "Легии" с форой +2» за 2.06.

    Также возьмем «тотал меньше 3,5» за 1.72, учитывая закрытый стиль игры «Легии» в Лиге Европы.

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    «Наполи» — «Легия»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» обыграть «Легию»?
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