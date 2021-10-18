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    Одесское голевое изобилие заказывали?

    «Черноморец» — «Верес». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, УПЛ, 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Верес»
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    Юрий Мороз
    «Черноморец» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 октября, начало — в 19:30 мск. «Черноморец» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Черноморец»

    «Черноморец» борется за выживание. Молодая поросль Юрия Мороза пока только привыкает к требованиям УПЛ.

    На текущий момент одесситы занимают 14 место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Отставание от спасительного 12 места составляет 2 очка.

    В минувшем туре «Черноморец» дал бой «Колосу». Вот только в итоге команда Мороза уступила сопернику (2:1).

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    Ровенчане для «Черноморца» — крайне неудобный оппонент. В четырех очных поединках «моряки» выиграли лишь однажды при трех коллизиях.

    «Верес»

    Команда Юрия Вирта постепенно обретает статус середняка УПЛ. Ровенчане заслуженно осели на 9 позиции, набрав 12 очков.

    Вот только всего 9 забитых мячей в 10 матчах — не лучшая статистика. Притом, что пропускает команда чаще — 12 голов.

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    • В предыдущем туре чемпионата Украины «Верес» расписал сухую мировую с «Александрией». Причем команда Вирта имела моменты для победы.

    В минувшем сезоне ровенчане весной буквально разнесли «моряков» (4:0). Правда, тот матч состоялся еще в рамках первой лиги, откуда в элиту поднялись обе команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Верес» за 2.65, на ничью за 3.30, а на «Черноморец» — за 2.70.

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    Хозяева многовато пропускают, но в родных стенах будут настроены взять очки.

    «Верес» традиционно успешно играет против одесситов.

    В матчах соперников примерно одного класса шансы отличиться будут у всех. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Черноморец» — «Верес»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на футбол. Одесское голевое изобилие заказывали?
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