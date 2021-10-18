«Черноморец»
«Черноморец» борется за выживание. Молодая поросль Юрия Мороза пока только привыкает к требованиям УПЛ.
На текущий момент одесситы занимают 14 место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Отставание от спасительного 12 места составляет 2 очка.
В минувшем туре «Черноморец» дал бой «Колосу». Вот только в итоге команда Мороза уступила сопернику (2:1).
Ровенчане для «Черноморца» — крайне неудобный оппонент. В четырех очных поединках «моряки» выиграли лишь однажды при трех коллизиях.
«Верес»
Команда Юрия Вирта постепенно обретает статус середняка УПЛ. Ровенчане заслуженно осели на 9 позиции, набрав 12 очков.
Вот только всего 9 забитых мячей в 10 матчах — не лучшая статистика. Притом, что пропускает команда чаще — 12 голов.
В предыдущем туре чемпионата Украины «Верес» расписал сухую мировую с «Александрией». Причем команда Вирта имела моменты для победы.
В минувшем сезоне ровенчане весной буквально разнесли «моряков» (4:0). Правда, тот матч состоялся еще в рамках первой лиги, откуда в элиту поднялись обе команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Верес» за 2.65, на ничью за 3.30, а на «Черноморец» — за 2.70.
«Верес» традиционно успешно играет против одесситов.
В матчах соперников примерно одного класса шансы отличиться будут у всех. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.08.