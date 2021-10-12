Словакия U21
У молодежной сборной Словакии на счету всего лишь три балла после трех проведенных встреч в данном отборочном турнире. Столько же баллов имеют еще несколько соперников по группе.
Стартовали словаки в этой квалификации с домашней виктории над сверстниками из Литвы, выиграв со счетом 3:1, после чего они потерпели два поражения подряд, оба раза уступив на выезде.
Сперва в этом отрезке они были повержены молодежкой Северной Ирландии со счетом 0:1, а затем состоялось фиаско от испанских сверстников со счетом 2:3, где словаки дважды вели по ходу игры.
С учетом всех проведенных турниров у сборной Словакии за последние девять встреч числится три проигрыша, одна мировая и пять победных результатов.
Мальта U21
Молодежка Мальты в этой квалификации к континентальному первенству набрала также три пункта за три сыгранных поединка.
Эти баллы «иониты» заработали на старте турнира, неожиданно на своем поле разгромив сверстников из Северной Ирландии со счетом 4:1, после чего они дважды уступили на выезде.
В первой игре данного периода островитяне были уничтожены
За последние 16 игр мальтийцы добились только одной виктории, еще в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели аж 13 неудач.
Прогноз и ставка на Словакия U21 — Мальта U21
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Словакии U21 предлагают — 1.10.
На викторию Мальты U21 дают — 23.00, ничья оценена — в 8.50.
Прогнозируем, что на своем поле словаки уверенно разберутся с островитянами, выиграв крупно.