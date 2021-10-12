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    Словаки дома разгромят островитян

    Словакия U21 — Мальта U21. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словакия U21 — Мальта U21
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    Филип Личи
    Молодежная сборная Словакии на своем поле сыграет против сверстников из Мальты в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 октября и начнется в 17:30 по мск. Словакия U21 — Мальта U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Словакия U21

    У молодежной сборной Словакии на счету всего лишь три балла после трех проведенных встреч в данном отборочном турнире. Столько же баллов имеют еще несколько соперников по группе.

    Стартовали словаки в этой квалификации с домашней виктории над сверстниками из Литвы, выиграв со счетом 3:1, после чего они потерпели два поражения подряд, оба раза уступив на выезде.

    Сперва в этом отрезке они были повержены молодежкой Северной Ирландии со счетом 0:1, а затем состоялось фиаско от испанских сверстников со счетом 2:3, где словаки дважды вели по ходу игры.

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    С учетом всех проведенных турниров у сборной Словакии за последние девять встреч числится три проигрыша, одна мировая и пять победных результатов.

    Мальта U21

    Молодежка Мальты в этой квалификации к континентальному первенству набрала также три пункта за три сыгранных поединка.

    Эти баллы «иониты» заработали на старте турнира, неожиданно на своем поле разгромив сверстников из Северной Ирландии со счетом 4:1, после чего они дважды уступили на выезде.

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    • В первой игре данного периода островитяне были уничтожены молодежной сборной России со счетом 0:6, а затем они минимально проиграли литовским сверстникам 1:2.

    За последние 16 игр мальтийцы добились только одной виктории, еще в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели аж 13 неудач.

    Прогноз и ставка на Словакия U21 — Мальта U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Словакии U21 предлагают — 1.10.

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    На викторию Мальты U21 дают — 23.00, ничья оценена — в 8.50.

    Прогнозируем, что на своем поле словаки уверенно разберутся с островитянами, выиграв крупно.

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    Словакия U21 — Мальта U21: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Словаки дома разгромят островитян
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