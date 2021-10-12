Встреча 8-го тура группы С в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Казахстана и Финляндии состоится 12 октября. Матч пройдет на арене «Астана Арена» (Нур-Султан, Финляндия) и стартует в 17:00 мск. Казахстан — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Казахстан в этом году еще не побеждал (3 ничьи и 4 поражения, одно из них в товарищеском матче с Северной Македонией — 0:4). При этом в квалификации на чемпионат мира сборная выступает лучше, чем можно было ожидать.

Команда в шести матча набрала уже 3 очка — дважды отобрала очки у сборной Украины (оба раза по одному сценарию — 1:1), а также сыграла вничью в выездном матче против Боснии и Герцеговины (2:2).

Проиграл Казахстан три раза: французам (0:2), финнам (0:1), а также Боснии и Герцеговине (0:2).

Все прогнозы на ЧМ-2022

После шести матчей в турнирной таблице группы D сборная Казахстана, набрав 3 очка, занимает последнее пятое место. При этом от второго, которое позволяет играть в стыковых матчах, ее отделяет всего пять очков.

Финляндия

Сборная Финляндии находится на четвертом месте в своей отборочной группе. При этом «Суоми» провели пять поединков.

В текущем отборе финны потерпели два поражения. В начале прошлого месяца команда Маркку Канервы проиграла в Париже французам, а в последней игре дома украинцам.

Перед этим же у Финляндии были ничьи с Боснией и Украиной, а также победа над Казахстаном.

Сборная Финляндии не пропускала только в одном из пяти предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.

Прогнозы и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья в соответствует коэффициенту 3,40.

Наши прогноз и ставка — Финляндия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.