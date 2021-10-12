Казахстан
Казахстан в этом году еще не побеждал (3 ничьи и 4 поражения, одно из них в товарищеском матче с Северной Македонией — 0:4). При этом в квалификации на чемпионат мира сборная выступает лучше, чем можно было ожидать.
Команда в шести матча набрала уже 3 очка — дважды отобрала очки у сборной Украины (оба раза по одному сценарию — 1:1), а также сыграла вничью в выездном матче против Боснии и Герцеговины (2:2).
Проиграл Казахстан три раза: французам (0:2), финнам (0:1), а также Боснии и Герцеговине (0:2).
После шести матчей в турнирной таблице группы D сборная Казахстана, набрав 3 очка, занимает последнее пятое место. При этом от второго, которое позволяет играть в стыковых матчах, ее отделяет всего пять очков.
Финляндия
Сборная Финляндии находится на четвертом месте в своей отборочной группе. При этом «Суоми» провели пять поединков.
В текущем отборе финны потерпели два поражения. В начале прошлого месяца команда Маркку Канервы проиграла в Париже французам, а в последней игре дома украинцам.
Перед этим же у Финляндии были ничьи с Боснией и Украиной, а также победа над Казахстаном.
Сборная Финляндии не пропускала только в одном из пяти предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.
Прогнозы и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья в соответствует коэффициенту 3,40.
Наши прогноз и ставка — Финляндия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.