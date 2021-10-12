ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии Россия — СловакияРоссия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией
  • 23:40
    • Сборная Франции — чемпион Лиги наций-2020/2021
  • 17:53
    • Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
  • 21:05
    • Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами
  • 20:54
    • Гризманн, Бензема и Мбаппе сыграют в атаке сборной Франции против Испании
  • 19:48
    • Карпин взял на себя вину за неудачную игру против Словакии
  • 19:34
    • Тренер сборной Словении рад отсутствию Дзюбы в команде России
  • 17:19
    • Боттас выиграл Гран-при Турции
    Все новости спорта

    Останется ли Финляндия на четвертом месте в группе?

    Казахстан — Финляндия. Прогноз (к. 2.45) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Казахстана Прогнозы на Сборная Финляндии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Казахстан — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Финляндия проиграла два прошлых матча
    Встреча 8-го тура группы С в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Казахстана и Финляндии состоится 12 октября. Матч пройдет на арене «Астана Арена» (Нур-Султан, Финляндия) и стартует в 17:00 мск. Казахстан — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Казахстан

    Казахстан в этом году еще не побеждал (3 ничьи и 4 поражения, одно из них в товарищеском матче с Северной Македонией — 0:4). При этом в квалификации на чемпионат мира сборная выступает лучше, чем можно было ожидать.

    Команда в шести матча набрала уже 3 очка — дважды отобрала очки у сборной Украины (оба раза по одному сценарию — 1:1), а также сыграла вничью в выездном матче против Боснии и Герцеговины (2:2).

    Проиграл Казахстан три раза: французам (0:2), финнам (0:1), а также Боснии и Герцеговине (0:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    После шести матчей в турнирной таблице группы D сборная Казахстана, набрав 3 очка, занимает последнее пятое место. При этом от второго, которое позволяет играть в стыковых матчах, ее отделяет всего пять очков.

    Финляндия

    Сборная Финляндии находится на четвертом месте в своей отборочной группе. При этом «Суоми» провели пять поединков.

    В текущем отборе финны потерпели два поражения. В начале прошлого месяца команда Маркку Канервы проиграла в Париже французам, а в последней игре дома украинцам.

  • Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • Полузащитник «Барселоны» стал самым молодым дебютантом «фурии рохи»
  • 09/10/2021

    • Перед этим же у Финляндии были ничьи с Боснией и Украиной, а также победа над Казахстаном.

    Сборная Финляндии не пропускала только в одном из пяти предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.

    Прогнозы и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья в соответствует коэффициенту 3,40.

    Наши прогноз и ставка — Финляндия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кипр — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Албания U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рублев — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Андорра U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Казахстан — Финляндия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли Финляндия на четвертом месте в группе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры