Молодежная сборная Нидерландов сыграет на выезде с командой Швейцарии в отборочном турнире молодежного Евро-2023 8 октября 2021 года. Матч пройдет 8 октября, начало — в 20:00 мск. Швейцария U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария U21

Швейцарцы после двух сыгранных матчей возглавляют свою отборочную группу. Сейчас в их активе шесть очков.

В прошлом месяце «молодежка» Швейцарии одержала две разгромные победы. Правда, в обоих случаях это был разгром скромного Гибралтара — 4:0 и дома, и в гостях.

Весной швейцарская команда участвовала в финальной части предыдущего розыгрыша молодежного Евро. После сенсационной победы над Англии швейцарцы уступили Хорватии и Португалии, не сумев в итоге попасть в плей-офф.

В десяти предыдущих матчах Швейцария одержала семь побед и ни разу не сыграла вничью.

Нидерланды U21

Тем временем сборная Нидерландов провела в текущем отборе лишь один матч.

В прошлом месяце «оранжевые» разгромили на своем поле сборную Молдовы, забив в ворота соперника три безответных мяча.

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Весной «молодежка» Нидерландов без проблем вышла из группы в финальной части предыдущего розыгрыша Евро. В полуфинале команда Эрвин ван де Лоя обыграла Францию, а в решающем матче уступила Германии.

Прогноз и ставка

На Швейцарию в этом матче можно поставить за 4.62, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу Нидерландов — за 1.74.

Традиционно очень мощная «молодежка» Нидерландов, скорее всего, наберет три очка и на поле крепких швейцарцев. И не исключено, что гости выиграют с разницей как минимум в два мяча.

Ставка — победа Нидерландов с форой (-1,0) за 2.24.