ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииАльтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро Сергей ПрядкинНе вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс Дидье ДешамФинальная стадия Лиги наций — шанс для Дешама вернуть Францию на победный путь
  • 23:47
    • Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
  • 21:31
    • ЦСКА «всухую» обыграл «Динамо в столичном дерби
  • 18:36
    • Бывший полузащитник «Спартака» признался в участии в договорных матчах
    Все новости спорта

    «Молодежка» Нидерландов обыграет Швейцарию с крупным счетом?

    Швейцария U21 — Нидерланды U21. Прогноз (к. 2.24) и ставки на отборочный турнир молодежного Евро-2023 8 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Нидерландов
    Прогноз и ставки на Швейцария U21 — Нидерланды U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Молодежная сборная Нидерландов
    Молодежная сборная Нидерландов сыграет на выезде с командой Швейцарии в отборочном турнире молодежного Евро-2023 8 октября 2021 года. Матч пройдет 8 октября, начало — в 20:00 мск. Швейцария U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 08 Октября 2021 года
    Швейцария U21
  • U21 Евро-2021. Группа D
    •  Швейцария U21 20:00 Нидерланды U21 Нидерланды U21
  • U21 Евро-2021. Полуфинал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    Швейцария U21

    Швейцарцы после двух сыгранных матчей возглавляют свою отборочную группу. Сейчас в их активе шесть очков.

    В прошлом месяце «молодежка» Швейцарии одержала две разгромные победы. Правда, в обоих случаях это был разгром скромного Гибралтара — 4:0 и дома, и в гостях.

    Весной швейцарская команда участвовала в финальной части предыдущего розыгрыша молодежного Евро. После сенсационной победы над Англии швейцарцы уступили Хорватии и Португалии, не сумев в итоге попасть в плей-офф.

    В десяти предыдущих матчах Швейцария одержала семь побед и ни разу не сыграла вничью.

    Нидерланды U21

    Тем временем сборная Нидерландов провела в текущем отборе лишь один матч.

    В прошлом месяце «оранжевые» разгромили на своем поле сборную Молдовы, забив в ворота соперника три безответных мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Весной «молодежка» Нидерландов без проблем вышла из группы в финальной части предыдущего розыгрыша Евро. В полуфинале команда Эрвин ван де Лоя обыграла Францию, а в решающем матче уступила Германии.

    Прогноз и ставка

    На Швейцарию в этом матче можно поставить за 4.62, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу Нидерландов — за 1.74.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Традиционно очень мощная «молодежка» Нидерландов, скорее всего, наберет три очка и на поле крепких швейцарцев. И не исключено, что гости выиграют с разницей как минимум в два мяча.

    Ставка — победа Нидерландов с форой (-1,0) за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фарерские острова U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Армения U21 — Сербия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ОАЭ — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Германия U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Косово U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Албания U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швейцария U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. «Молодежка» Нидерландов обыграет Швейцарию с крупным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры