Швейцария U21
Швейцарцы после двух сыгранных матчей возглавляют свою отборочную группу. Сейчас в их активе шесть очков.
В прошлом месяце «молодежка» Швейцарии одержала две разгромные победы. Правда, в обоих случаях это был разгром скромного Гибралтара — 4:0 и дома, и в гостях.
Весной швейцарская команда участвовала в финальной части предыдущего розыгрыша молодежного Евро. После сенсационной победы над Англии швейцарцы уступили Хорватии и Португалии, не сумев в итоге попасть в плей-офф.
В десяти предыдущих матчах Швейцария одержала семь побед и ни разу не сыграла вничью.
Нидерланды U21
Тем временем сборная Нидерландов провела в текущем отборе лишь один матч.
В прошлом месяце «оранжевые» разгромили на своем поле сборную Молдовы, забив в ворота соперника три безответных мяча.
Весной «молодежка» Нидерландов без проблем вышла из группы в финальной части предыдущего розыгрыша Евро. В полуфинале команда Эрвин ван де Лоя обыграла Францию, а в решающем матче уступила Германии.
Прогноз и ставка
На Швейцарию в этом матче можно поставить за 4.62, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу Нидерландов — за 1.74.
Традиционно очень мощная «молодежка» Нидерландов, скорее всего, наберет три очка и на поле крепких швейцарцев. И не исключено, что гости выиграют с разницей как минимум в два мяча.
Ставка — победа Нидерландов с форой (-1,0) за 2.24.