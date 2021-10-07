Молодежная сборная Косово в Приштине сыграет против сверстников из Чехии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 7 октября и начнется в 20:00 по мск. Косово U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово U21

Молодежная сборная Косово в текущей компании успела провести только два поединка, набрав в них три балла, как еще три другие команды.

Стартовали косовары с домашней виктории над сверстниками из Андорры, выиграв со счетом 2:0, после чего они с аналогичным результатом были повержены на выезде Англией.

Всего за последние 12 встреч во всех турнирах балканцы добыли только две виктории, обыграв оба раза андоррцев, раз сыграли вничью и потерпели аж девять поражений.

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В прошлом отборочном цикле к континентальному первенству 2021 года сборная Косово трижды победила и семь раз уходила с поля поверженной.

Чехия U21

Молодежная сборная Чехии превосходно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв обе проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола.

Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании, выиграв 4:0.

В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.

Отметим, что у Чехии только два поражения за последние 14 игр во всех турнирах. Также в этот период команда пять раз сыграла вничью и добилась семи выигрышей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Чехии U21 предлагают — 1.51.

На викторию Косово U21 дают — 5.70, ничья оценена — в 3.80.

Учитывая надежную игру чехов в обороне, в данной поединке прогнозируем выигрыш гостей без пропущенных мячей.