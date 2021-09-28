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    Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?

    «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.44) и ставки на Лигу чемпионов 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити» перед поездкой в Париж обыграл «Челси»
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября в Париже, начало — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 28 Сентября 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «ПСЖ»

    «Пари Сен-Жермен» в стартовом матче группового этапа сыграл вничью с «Брюгге». Матч завершился со счетом 1:1, и это было полнейшее разочарование. «Париж» вообще ничего не показал, несмотря на то, что на поле одновременно были и Неймар, и Мбаппе, и Месси.

    В чемпионате Франции у «ПСЖ» пока не было проблем. Команда Маурисио Почеттино одержала восемь побед кряду, но надо признать, что далеко не всегда ее футбол впечатлял.

    Так было, например, в домашнем матче с «Лионом» и в гостевой встрече с «Метцем». В обоих случаях парижане забили решающий мяч только в компенсированное время.

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    При этом надо отметить, что Месси два предыдущих матча пропустил. Официальна причина — из-за ушиба колена. Но началось все с того, что Почеттино заменил Лео по ходу игры с «Лионом», и это, как можно было догадать по взгляду Лео, шокировало его. Месси не привык к тому, что его могут заменить.

    Ожидается, что против «Ман Сити» Месси сыграет, но пока непонятно, появится ли он на поле с первых минут.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» несколько дней назад одержал важнейшую победу над «Челси» (1:0). Это была принципиальная игра, прежде всего, для Хосепа Гвардиола, который в конце прошлого сезона трижды уступил команде Томаса Тухеля, в том числе в финале Лиги чемпионов.

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  • 25/09/2021

    • После матча на «Стэмфорд Бридж» можно сказать, что «Ман Сити» сейчас в очень большом порядке. «Челси» при Тухеле еще никогда не было так тяжело.

    В групповом этапе ЛЧ «Сити» стартовал с разгромной победы над «Лейпцигом». Немцы пропустили на «Этихаде» шесть мячей, но, правда, и забили трижды, чем очень разозлили Гвардиолу.

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    Но в целом у «Ман Сити» все в порядке с обороной. Если не брать во внимание матч против «Лейпцига», то в остальных встречах чемпион Англии пропустил лишь два мяча.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Манчестер Сити» — за 2.44.

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    Весной «Сити» дважды обыграл парижан в полуфинале ЛЧ — оба матча завершились со счетом 2:1. Опять-таки, тактически Гвардиола полностью переиграл Почеттино, за исключением разве что первого тайма в Париже.

    Несмотря на супер состав, «ПСЖ» пока не впечатляет, в отличие от соперника. Если «Сити» дожал «Челси», то наверняка справится и с «ПСЖ».

    Ставка — победа «Манчестер Сити» за 2.44.

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    «ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
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