«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября в Париже, начало — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» в стартовом матче группового этапа сыграл вничью с «Брюгге». Матч завершился со счетом 1:1, и это было полнейшее разочарование. «Париж» вообще ничего не показал, несмотря на то, что на поле одновременно были и Неймар, и Мбаппе, и Месси.

В чемпионате Франции у «ПСЖ» пока не было проблем. Команда Маурисио Почеттино одержала восемь побед кряду, но надо признать, что далеко не всегда ее футбол впечатлял.

Так было, например, в домашнем матче с «Лионом» и в гостевой встрече с «Метцем». В обоих случаях парижане забили решающий мяч только в компенсированное время.

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При этом надо отметить, что Месси два предыдущих матча пропустил. Официальна причина — из-за ушиба колена. Но началось все с того, что Почеттино заменил Лео по ходу игры с «Лионом», и это, как можно было догадать по взгляду Лео, шокировало его. Месси не привык к тому, что его могут заменить.

Ожидается, что против «Ман Сити» Месси сыграет, но пока непонятно, появится ли он на поле с первых минут.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» несколько дней назад одержал важнейшую победу над «Челси» (1:0). Это была принципиальная игра, прежде всего, для Хосепа Гвардиола, который в конце прошлого сезона трижды уступил команде Томаса Тухеля, в том числе в финале Лиги чемпионов.

После матча на «Стэмфорд Бридж» можно сказать, что «Ман Сити» сейчас в очень большом порядке. «Челси» при Тухеле еще никогда не было так тяжело.

В групповом этапе ЛЧ «Сити» стартовал с разгромной победы над «Лейпцигом». Немцы пропустили на «Этихаде» шесть мячей, но, правда, и забили трижды, чем очень разозлили Гвардиолу.

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Но в целом у «Ман Сити» все в порядке с обороной. Если не брать во внимание матч против «Лейпцига», то в остальных встречах чемпион Англии пропустил лишь два мяча.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Манчестер Сити» — за 2.44.

Весной «Сити» дважды обыграл парижан в полуфинале ЛЧ — оба матча завершились со счетом 2:1. Опять-таки, тактически Гвардиола полностью переиграл Почеттино, за исключением разве что первого тайма в Париже.

Несмотря на супер состав, «ПСЖ» пока не впечатляет, в отличие от соперника. Если «Сити» дожал «Челси», то наверняка справится и с «ПСЖ».

Ставка — победа «Манчестер Сити» за 2.44.