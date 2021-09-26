«Шахтер» С сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 20:30 мск. «Шахтер» Солигорск — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» вернули себе лидерство. При этом не так давно команду возглавил Алексей Бага, перед которым стоит однозначная цель довести до ума чемпионат.

На текущий момент «Шахтер» С находится на 1 месте в турнирной таблице. Причем отрыв от 2 позиции составляет 2 очка при двух матчах в запасе.

В своем предыдущем поединке «Шахтер» С добыл важнейшую викторию. Дома команда Баги оставила ни с чем «Энергетик-БГУ» (2:0).

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Теперь все зависит исключительно от солигорцев. Им банально нужно пройти без потерь оставшуюся турнирную дистанцию.

«Неман»

Гродненцы уже не вчера выбрались из подвала турнирной таблицы. Впрочем, выше 6 места команде уже не подняться.

В минувшем туре «Неман» переиграл «Сморгонь» (2:1). Впрочем, ни о какой стабильности речь не идет: команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

На текущий момент «Неман» занимает 9 место с 27 очками в активе. Причем гродненцы имеют положительный баланс забитых и пропущенных мячей.

Наверняка команда постарается дать бой действующему чемпиону. Из пяти последних очных встреч «Неману» удалось добыть одну победу при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» С за 1.35, на ничью за 4.74, а на «Неман» — за 8.00.

Хозяева постараются не допустить осечку, ведь претендуют на чемпионский титул .

Гродненцы нестабильны, но иногда способны выстрелить.

Команде Баги, несмотря на гандикап от конкурентов, расслабляться еще очень рано, так что стоит ожидать от солигорцев яркого атакующего футбола. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» С -1.5 с коэффициентом 2.10.