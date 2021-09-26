«Шахтер» Солигорск
«Горняки» вернули себе лидерство. При этом не так давно команду возглавил Алексей Бага, перед которым стоит однозначная цель довести до ума чемпионат.
На текущий момент «Шахтер» С находится на 1 месте в турнирной таблице. Причем отрыв от 2 позиции составляет 2 очка при двух матчах в запасе.
В своем предыдущем поединке «Шахтер» С добыл важнейшую викторию. Дома команда Баги оставила ни с чем «Энергетик-БГУ» (2:0).
Теперь все зависит исключительно от солигорцев. Им банально нужно пройти без потерь оставшуюся турнирную дистанцию.
«Неман»
Гродненцы уже не вчера выбрались из подвала турнирной таблицы. Впрочем, выше 6 места команде уже не подняться.
В минувшем туре «Неман» переиграл «Сморгонь» (2:1). Впрочем, ни о какой стабильности речь не идет: команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
На текущий момент «Неман» занимает 9 место с 27 очками в активе. Причем гродненцы имеют положительный баланс забитых и пропущенных мячей.
Наверняка команда постарается дать бой действующему чемпиону. Из пяти последних очных встреч «Неману» удалось добыть одну победу при двух поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» С за 1.35, на ничью за 4.74, а на «Неман» — за 8.00.
Гродненцы нестабильны, но иногда способны выстрелить.
Команде Баги, несмотря на гандикап от конкурентов, расслабляться еще очень рано, так что стоит ожидать от солигорцев яркого атакующего футбола. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» С -1.5 с коэффициентом 2.10.