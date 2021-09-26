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    Солигорский «Шахтер» сметет гродненцев?

    «Шахтер» Солигорск — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 сентября 2021 года

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    Алексей Бага
    «Шахтер» С сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 20:30 мск. «Шахтер» Солигорск — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Сентября 2021 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:30 Неман Неман
  • Гродно
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.60
  • Ставка!
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    «Шахтер» Солигорск

    «Горняки» вернули себе лидерство. При этом не так давно команду возглавил Алексей Бага, перед которым стоит однозначная цель довести до ума чемпионат.

    На текущий момент «Шахтер» С находится на 1 месте в турнирной таблице. Причем отрыв от 2 позиции составляет 2 очка при двух матчах в запасе.

    В своем предыдущем поединке «Шахтер» С добыл важнейшую викторию. Дома команда Баги оставила ни с чем «Энергетик-БГУ» (2:0).

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    Теперь все зависит исключительно от солигорцев. Им банально нужно пройти без потерь оставшуюся турнирную дистанцию.

    «Неман»

    Гродненцы уже не вчера выбрались из подвала турнирной таблицы. Впрочем, выше 6 места команде уже не подняться.

    В минувшем туре «Неман» переиграл «Сморгонь» (2:1). Впрочем, ни о какой стабильности речь не идет: команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    • На текущий момент «Неман» занимает 9 место с 27 очками в активе. Причем гродненцы имеют положительный баланс забитых и пропущенных мячей.

    Наверняка команда постарается дать бой действующему чемпиону. Из пяти последних очных встреч «Неману» удалось добыть одну победу при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» С за 1.35, на ничью за 4.74, а на «Неман» — за 8.00.

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    Хозяева постараются не допустить осечку, ведь претендуют на чемпионский титул.

    Гродненцы нестабильны, но иногда способны выстрелить.

    Команде Баги, несмотря на гандикап от конкурентов, расслабляться еще очень рано, так что стоит ожидать от солигорцев яркого атакующего футбола. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» С -1.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Шахтер» Солигорск — «Неман»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Солигорский «Шахтер» сметет гродненцев?
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