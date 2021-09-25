«Рух» Львов
Львовяне находятся в неплохих кондициях. Пример тому — кубковая победа над «Николаевом» (0:3).
Правда, «Рух» Львов занимает лишь 9 место в УПЛ. Подъем к экватору объясняется, во многом, приходом на тренерский мостик Леонида Кучука.
Белорусский наставник должен настроить свою команду на матч с чемпионом Украины. Тем более, дома «Рух» играет неплохо.
Львовянам придется непросто, ведь динамовцы раззадорены неудачей в Суперкубке. Впрочем, «Рух» может воспользоваться проблемами действующих чемпионов.
«Динамо» К
Поражение в Суперкубке может сослужить команде Мирчи Луческу хорошую службу. Кое-кто спустится с небес на землю, и динамовцы сконцентрируются на чемпионате.
В УПЛ «Динамо» К заслуженно находится на 1 месте, имея в своем активе 22 очка из 24 возможных. Более того, атакующие показатели у команды Луческу потрясающие — 23 гола в 8 матчах.
Наверняка в этом поединке Луческу произведет некоторую кадровую ротацию. Например, в основе должен появиться форвард Илья Шкурин.
Не исключено, что с первых минут на поле появится и Денис Гармаш. Его эмоций и харизмы команде иногда очень не хватает.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.29, на ничью за 5.38, а на «Рух» Львов — за 9.25.
Львовяне довольно неплохо играют в родных стенах, но смогут ли дать бой чемпиону?!
Поражение в Суперкубке станет для динамовцев отличной мотивацией для реабилитации в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.03.