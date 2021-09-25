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    Разъяренное «Динамо» сразу придавит «Рух»?

    «Рух» Львов — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, УПЛ, 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» Львов — «Динамо» К
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    Виталий Миколенко
    «Рух» Львов сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:30 мск. «Рух» Львов — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рух» Львов

    Львовяне находятся в неплохих кондициях. Пример тому — кубковая победа над «Николаевом» (0:3).

    Правда, «Рух» Львов занимает лишь 9 место в УПЛ. Подъем к экватору объясняется, во многом, приходом на тренерский мостик Леонида Кучука.

    Белорусский наставник должен настроить свою команду на матч с чемпионом Украины. Тем более, дома «Рух» играет неплохо.

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    Львовянам придется непросто, ведь динамовцы раззадорены неудачей в Суперкубке. Впрочем, «Рух» может воспользоваться проблемами действующих чемпионов.

    «Динамо» К

    Поражение в Суперкубке может сослужить команде Мирчи Луческу хорошую службу. Кое-кто спустится с небес на землю, и динамовцы сконцентрируются на чемпионате.

    В УПЛ «Динамо» К заслуженно находится на 1 месте, имея в своем активе 22 очка из 24 возможных. Более того, атакующие показатели у команды Луческу потрясающие — 23 гола в 8 матчах.

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    • Наверняка в этом поединке Луческу произведет некоторую кадровую ротацию. Например, в основе должен появиться форвард Илья Шкурин.

    Не исключено, что с первых минут на поле появится и Денис Гармаш. Его эмоций и харизмы команде иногда очень не хватает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.29, на ничью за 5.38, а на «Рух» Львов — за 9.25.

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    Львовяне довольно неплохо играют в родных стенах, но смогут ли дать бой чемпиону?!

    Киевляне постараются не допустить осечки в чемпионате, ведь на хвосте находится привычный донецкий конкурент.

    Поражение в Суперкубке станет для динамовцев отличной мотивацией для реабилитации в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.03.

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    «Рух» Львов — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Разъяренное «Динамо» сразу придавит «Рух»?
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