«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» закончил прошлое первенство в середине турнирной таблицы, на 11 месте. От еврокубковой зоны он отстал на семь очков, а опасную строку опередил на десять пунктов.
В межсезонье «деревенские» провели всего три контрольных поединках, где по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. В первом же матче нового сезона они обыграли 3:2 ОТ кельнскую «Викторию» в Кубке страны.
После этого «сине-белые» стартовали и в чемпионате страны, где разгромили дома «Аугсбург» 4:0, после чего они победить не могут. В четырех встречах они дважды сыграли вничью и два раза проиграли.
В минувшем туре «Хоффенхайм» расписал выездную мировую с «Арминией» 0:0. С пятью набранными очками он идет в середине турнирной таблицы.
«Вольфсбург»
В прошлом сезоне «Вольфсбург» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу чемпионов, где стартовал ничьей с «Лиллем».
В текущем чемпионате «волки» после пяти туров имеют 13 очков, с которыми делят первое место с «Баварией» и только на прошлой неделе потеряли первые очки, сыграв вничью 1:1 с «Айнтрахтом».
Перед этим «зелено-белые» одержали четыре подряд победы с общим счетом 8:1. С учетом прошлого сезона они проиграл всего два из десяти последних поединков в Бундеслиге.
На выезде «Вольфсбург» не проигрывает в четырех подряд встречах, одержав три победы и один раз сыграв вничью.
В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.
Прогноз и ставка на «Хоффенхайм» — «Вольфсбург»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.50.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.50.
Между собой эти клубы играют зачастую результативно, забивая за матч более трех мячей. Прогнозируем, что и сейчас они выдадут верховой поединок.