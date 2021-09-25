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    Ожидаем верховой исход

    «Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Германии, 25 сентября 2021 года

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    «Вольфсбург»
    В 6-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле сразится с «Вольфсбургом». Встреча пройде 25 сентября в Зинсхайме и начнется в 16:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Сентября 2021 года
    Хоффенхайм
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    •  Хоффенхайм 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» закончил прошлое первенство в середине турнирной таблицы, на 11 месте. От еврокубковой зоны он отстал на семь очков, а опасную строку опередил на десять пунктов.

    В межсезонье «деревенские» провели всего три контрольных поединках, где по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. В первом же матче нового сезона они обыграли 3:2 ОТ кельнскую «Викторию» в Кубке страны.

    После этого «сине-белые» стартовали и в чемпионате страны, где разгромили дома «Аугсбург» 4:0, после чего они победить не могут. В четырех встречах они дважды сыграли вничью и два раза проиграли.

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    В минувшем туре «Хоффенхайм» расписал выездную мировую с «Арминией» 0:0. С пятью набранными очками он идет в середине турнирной таблицы.

    «Вольфсбург»

    В прошлом сезоне «Вольфсбург» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу чемпионов, где стартовал ничьей с «Лиллем».

    В текущем чемпионате «волки» после пяти туров имеют 13 очков, с которыми делят первое место с «Баварией» и только на прошлой неделе потеряли первые очки, сыграв вничью 1:1 с «Айнтрахтом».

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    • Перед этим «зелено-белые» одержали четыре подряд победы с общим счетом 8:1. С учетом прошлого сезона они проиграл всего два из десяти последних поединков в Бундеслиге.

    На выезде «Вольфсбург» не проигрывает в четырех подряд встречах, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Хоффенхайм» — «Вольфсбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.50.

    Между собой эти клубы играют зачастую результативно, забивая за матч более трех мячей. Прогнозируем, что и сейчас они выдадут верховой поединок.

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    «Хоффенхайм» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Ожидаем верховой исход
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