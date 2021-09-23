В четверг, 23 сентября, «Зенит-Ижевск» будет принимать ЦСКА в рамках матча 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Начало встречи Группы 10 запланировано на 14:15 по московскому времени и пройдет на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. «Зенит-Ижевск» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит-Ижевск»

Выступающий в ПФЛ ижевский клуб начал выступление в Кубке России с 1/128 финала, в июле крупно победив на выезде ильинский «Ильпар» (3:0), выступающий в третьем дивизионе.

В 1/64 финала зенитовцами в августе был дома повержен еще один клуб ПФЛ — «Торпедо-Миасс» (2:1). А вот в элитном групповом раунде «Зенит» начал с поражения от выступающего в ФНЛ липецкого «Металлурга» (1:2).

В ПФЛ «Зенит-Ижевск» замыкает группу 4 с нулем очков, проиграв все девять матчей с разницей мячей 4-18.

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Накануне матча с армейцами ижевский клуб в чемпионате ФНЛ-2 уступил со счетом 0:1 «Носте» в гостях и «Новосибирску» дома.

ЦСКА

Армейцы только стартуют в Кубке России, в то время как в чемпионате России они с 13 очками и разницей мячей 11-8 идут на 7-м месте.

Перед международной паузой ЦСКА в Петербурге уступил «Зениту» (0:1), а в сентябре, уже продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, поделил очки с «Арсеналом» в Туле — 2:2.

В последнем матче армейцы на своем поле не без труда одолели в столичном дерби «Спартак» (1:0) и на кубковый матч с командой второго дивизиона Алексей Березуцкий несомненно выставит дублеров и молодежь.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита-Ижевск» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 13.00, на ничью в основное время — 6.20, а на победу ЦСКА — 1.20.

В 6 последних кубковых матчах у ижевского «Зенита» 4 поражения в основное время. ЦСКА же в прошлом сезоне начал сразу с плей-офф и дошел до полуфинала Кубка России.

Даже дублеры ЦСКА выглядят сильнее команды второго дивизиона начисто проваливающей сезон. Прогнозируем, что ЦСКА победит всухую .