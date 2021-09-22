В матче 6-го тура испанской Примеры «Реал» встретится с «Мальоркой» на его домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра назначена на 22 сентября 23:00 мск. «Реал» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Летом «Реал» ограничился трансфером талантливого полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, который, впрочем, может сходу стать важным игроком в системе Карло Анчелотти.

Вопреки сомнениям, королевский клуб успешно стартовал в новом сезоне. После пяти туров в активе команды Анчелотти 13 очков и лидерство с отрывом в два балла.

Мадридцы разгромили «Алавес» (4:1), сыграли вничью с «Леванте» (3:3), одержали победу над «Бетисом» (1:0), разбили «Сельту» (5:2) и одолели «Валенсию» (2:1).

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На прошлой неделе «Сливочные» одержали еще одну победу. В первом туре группового раунда Лиги чемпионов им в непростом поединке удалось справиться с «Интером» (1:0).

«Мальорка»

«Мальорка» прошлый сезон провела в Сегунде, втором по силе дивизионе Испании, где заняла второе место и получила билет в элитный дивизион.

В семи предсезонных спаррингах островитяне добились шести викторий и проиграли только «Уэски» 0:1. А чемпионат «киноварные» начали с домашней ничьей против «Бетиса» 1:1.

В последующих же игровых днях команда добилась двух викторий с одинаковым счетом по 1:0. Сперва на выезде она справилась с «Алавес», а затем переиграла на своем поле «Эспаньол».

В двух последних турах балеарцы потерпели гостевое поражение от «Атлетика» (0:2), а также разошлись миром с «Вильярреалом» (0:0) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.