«Реал»
Летом «Реал» ограничился трансфером талантливого полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, который, впрочем, может сходу стать важным игроком в системе Карло Анчелотти.
Вопреки сомнениям, королевский клуб успешно стартовал в новом сезоне. После пяти туров в активе команды Анчелотти 13 очков и лидерство с отрывом в два балла.
Мадридцы разгромили «Алавес» (4:1), сыграли вничью с «Леванте» (3:3), одержали победу над «Бетисом» (1:0), разбили «Сельту» (5:2) и одолели «Валенсию» (2:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
На прошлой неделе «Сливочные» одержали еще одну победу. В первом туре группового раунда Лиги чемпионов им в непростом поединке удалось справиться с «Интером» (1:0).
«Мальорка»
«Мальорка» прошлый сезон провела в Сегунде, втором по силе дивизионе Испании, где заняла второе место и получила билет в элитный дивизион.
В семи предсезонных спаррингах островитяне добились шести викторий и проиграли только «Уэски» 0:1. А чемпионат «киноварные» начали с домашней ничьей против «Бетиса» 1:1.
В последующих же игровых днях команда добилась двух викторий с одинаковым счетом по 1:0. Сперва на выезде она справилась с «Алавес», а затем переиграла на своем поле «Эспаньол».
В двух последних турах балеарцы потерпели гостевое поражение от «Атлетика» (0:2), а также разошлись миром с «Вильярреалом» (0:0) дома.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.
Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.