В воскресенье, 19 сентября, в 6-м туре второго испанского дивизиона «Эйбар» в родных пенатах встретится с хихонским «Спортингом». Начало — в 19:15 по мск. «Эйбар» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» также прошлый сезон провел в высшем дивизионе чемпионата Испании, заняв последнее место в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на шесть пунктов.

Заканчивали минувшее первенство «оружейники» 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начали мировой с «Бетисом» 1:1 дома, а продолжили поражениями от «Валенсии» 1:4 в гостях и «Барселоны» 0:1 на своем поле.

После же пяти матчей во втором по силе дивизионе коллектив пяти играх разжился семью очкам, с которыми на данный момент находится в середине турнирной таблице.

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«Эйбар» одержал две виктории, столько же раз уступил и одну игру свел вничью. В минувшем туре первенства он в гостях переиграл вторую команду «Реал Сосьедада» со счетом 3:2.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав всего на два очка от зоны плей-офф.

Хихонцы долгое время претендовали на повышение в классе, но они неудачно провели финиш турнира, победив всего лишь дважды за последние десять игр и пять раз проиграв.

Новое первенство «Спортинг» начал хорошо и после пяти туров возглавляет турнирную таблицу Сегунды, имея на своем счету 13 очков, но конкуренты отстают совсем незначительно.

Коллектив выиграл три домашние игры, одолев «Бургос» 1:0, «Марандес» 2:1 и «Леганес» 2:1 в прошлом туре, а на выезде состоялась мировая с «Тенерифе» 0:0 и виктория над «Жироной» 2:1.

Последний раз между собой эти клубы встречались в 2018 году. И тогда в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Спортинг» дома обыграл «Эйбар» 2:0, а в гостях сыграв вничью 2:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.21, победа «Спортинга» — 3.64, ничья — 3.13.

Прогнозируем, что в поединке еще недавнего представителя Примеры и лидера этого первенства, который пропускает почти в каждой игре, пройдет с обоюдно забитыми мячами.