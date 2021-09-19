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    Лидер первенства вновь не удержит свои ворота на замке?

    «Эйбар» — «Спортинг» Хихон. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Чемпионат Испании, 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Спортинг» Хихон
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    «Эйбар»
    В воскресенье, 19 сентября, в 6-м туре второго испанского дивизиона «Эйбар» в родных пенатах встретится с хихонским «Спортингом». Начало — в 19:15 по мск. «Эйбар» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
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  • 2.95
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Эйбар»

    «Эйбар» также прошлый сезон провел в высшем дивизионе чемпионата Испании, заняв последнее место в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на шесть пунктов.

    Заканчивали минувшее первенство «оружейники» 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начали мировой с «Бетисом» 1:1 дома, а продолжили поражениями от «Валенсии» 1:4 в гостях и «Барселоны» 0:1 на своем поле.

    После же пяти матчей во втором по силе дивизионе коллектив пяти играх разжился семью очкам, с которыми на данный момент находится в середине турнирной таблице.

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    «Эйбар» одержал две виктории, столько же раз уступил и одну игру свел вничью. В минувшем туре первенства он в гостях переиграл вторую команду «Реал Сосьедада» со счетом 3:2.

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав всего на два очка от зоны плей-офф.

    Хихонцы долгое время претендовали на повышение в классе, но они неудачно провели финиш турнира, победив всего лишь дважды за последние десять игр и пять раз проиграв.

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    • Новое первенство «Спортинг» начал хорошо и после пяти туров возглавляет турнирную таблицу Сегунды, имея на своем счету 13 очков, но конкуренты отстают совсем незначительно.

    Коллектив выиграл три домашние игры, одолев «Бургос» 1:0, «Марандес» 2:1 и «Леганес» 2:1 в прошлом туре, а на выезде состоялась мировая с «Тенерифе» 0:0 и виктория над «Жироной» 2:1.

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    Последний раз между собой эти клубы встречались в 2018 году. И тогда в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Спортинг» дома обыграл «Эйбар» 2:0, а в гостях сыграв вничью 2:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.21, победа «Спортинга» — 3.64, ничья — 3.13.

    Прогнозируем, что в поединке еще недавнего представителя Примеры и лидера этого первенства, который пропускает почти в каждой игре, пройдет с обоюдно забитыми мячами.

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    «Эйбар» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Лидер первенства вновь не удержит свои ворота на замке?
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