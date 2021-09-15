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    Команда Гвардиолы сразу сметет «Лейпциг»?

    «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Дерзкая ставка за 5.15 на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2021 года

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    Джек Грилиш
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 15 Сентября 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.30
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  • 5.50
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  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    Пеп Гвардиола называет этот поединок едва ли не важнейшим на текущий момент. Удачно стартовать в Лиге чемпионов — отличная мотивация.

    Причем в матче с «Лейпцигом» «Манчестер Сити» сможет сыграть в оптимальном сочетании. Дисквалифицирован только защитник Бенджамин Менди.

    В АПЛ «Манчестер Сити» добыл очередную победу. Подопечные Гвардиолы на выезде минимально обыграли «Лестер».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Манкунианцы наверняка сыграют первым номером. Состав у команды весьма квалифицированный, и будет играть исключительно на победу.

    «Лейпциг»

    В своем чемпионате эта команда все мечтает добиться успеха. Вот только в Бундеслиге давно солирует «Бавария», которой, кстати, «Лейпциг» уступил в минувшем туре (1:4).

    Три очка по итогам четырех туров — явный провал для столь богатого клуба. Вероятно, и в Лиге чемпионов команда испытает трудности.

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    • «Лейпциг» стал слабее после летнего межсезонья. Главной потерей стал уход в «Баварию» Марселя Забитцера.

    Вероятно, в этом поединке немцев не ждет ничего хорошего. По всей видимости, им не удастся сдержать атаки звездных англичан.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.30, на ничью за 6.05, а на «Лейпциг» — за 10.50.

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    Манкунианцы имеют отличный состав, да и по игре смотрятся сильнее.

    Немцам вряд ли удастся сдержать стартовый натиск соперника.

    Команда Гвардиолы уже вкатилась в сезон, к тому же имеет в своем составе исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Манчестер Сити» -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Команда Гвардиолы сразу сметет «Лейпциг»?
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