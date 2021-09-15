«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола называет этот поединок едва ли не важнейшим на текущий момент. Удачно стартовать в Лиге чемпионов — отличная мотивация.

Причем в матче с «Лейпцигом» «Манчестер Сити» сможет сыграть в оптимальном сочетании. Дисквалифицирован только защитник Бенджамин Менди.

В АПЛ «Манчестер Сити» добыл очередную победу. Подопечные Гвардиолы на выезде минимально обыграли «Лестер».

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Манкунианцы наверняка сыграют первым номером. Состав у команды весьма квалифицированный, и будет играть исключительно на победу.

«Лейпциг»

В своем чемпионате эта команда все мечтает добиться успеха. Вот только в Бундеслиге давно солирует «Бавария», которой, кстати, «Лейпциг» уступил в минувшем туре (1:4).

Три очка по итогам четырех туров — явный провал для столь богатого клуба. Вероятно, и в Лиге чемпионов команда испытает трудности.

«Лейпциг» стал слабее после летнего межсезонья. Главной потерей стал уход в «Баварию» Марселя Забитцера.

Вероятно, в этом поединке немцев не ждет ничего хорошего. По всей видимости, им не удастся сдержать атаки звездных англичан.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.30, на ничью за 6.05, а на «Лейпциг» — за 10.50.

Манкунианцы имеют отличный состав, да и по игре смотрятся сильнее .

Немцам вряд ли удастся сдержать стартовый натиск соперника.

Команда Гвардиолы уже вкатилась в сезон, к тому же имеет в своем составе исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Манчестер Сити» -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.