«Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола называет этот поединок едва ли не важнейшим на текущий момент. Удачно стартовать в Лиге чемпионов — отличная мотивация.
Причем в матче с «Лейпцигом» «Манчестер Сити» сможет сыграть в оптимальном сочетании. Дисквалифицирован только защитник Бенджамин Менди.
В АПЛ «Манчестер Сити» добыл очередную победу. Подопечные Гвардиолы на выезде минимально обыграли «Лестер».
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Манкунианцы наверняка сыграют первым номером. Состав у команды весьма квалифицированный, и будет играть исключительно на победу.
«Лейпциг»
В своем чемпионате эта команда все мечтает добиться успеха. Вот только в Бундеслиге давно солирует «Бавария», которой, кстати, «Лейпциг» уступил в минувшем туре (1:4).
Три очка по итогам четырех туров — явный провал для столь богатого клуба. Вероятно, и в Лиге чемпионов команда испытает трудности.
«Лейпциг» стал слабее после летнего межсезонья. Главной потерей стал уход в «Баварию» Марселя Забитцера.
Вероятно, в этом поединке немцев не ждет ничего хорошего. По всей видимости, им не удастся сдержать атаки звездных англичан.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.30, на ничью за 6.05, а на «Лейпциг» — за 10.50.
Немцам вряд ли удастся сдержать стартовый натиск соперника.
Команда Гвардиолы уже вкатилась в сезон, к тому же имеет в своем составе исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Манчестер Сити» -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.