ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аргентинские игроки нарушили санитарные правила БразилииБразилия — Аргентина: скандал был неизбежен Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США
  • 00:35
    • Медведев вышел в финал US Open
  • 23:56
    • «Лорьян» одержал победу над чемпионом Франции
  • 22:25
    • ЦСКА обыграл «Локомотив», «Ак Барс» выиграл у «Витязя»
  • 20:21
    • Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»
  • 17:09
    • Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
  • 15:48
    • РПЛ опубликовала календарь до конца года
    Все новости спорта

    «Трабзонспор» и «Галатасарай» выдадут голевой матч?

    «Трабзонспор» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Суперлига, 12 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Трабзонспор Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Галатасарай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арда Туран
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 4-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» в начавшемся сезоне настроен побороться за чемпионский титул. И не просто настроен, а уже активно работает в этом направлении.

    На текущий момент у «Трабзонспора» максимум набранных очков после трех туров. Команда занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

    В минувшем туре «Трабзонспор» добыл три очка. Выездной поединок с «Гиресунспором» завершился минимальной викторией трабзонцев.

    Все прогнозы на футбол

    «Трабзонспор» в трех поединках настрелял уже 8 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила только дважды.

    «Галатасарай»

    Стамбульский гранд никогда и не ставил иных задач в чемпионате, кроме максимальных. Правда, без потерь обойтись не удается.

    На текущий момент «Галатасарай» занимает 4 позицию, имея в активе 7 набранных очков. Причем забила команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

  • Фавориты подняли головы
  • Расклады отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • 09/09/2021

    • В предыдущем туре чемпионата команда как раз потеряла первые баллы. Поединок с «Касымпашой» (2:2) получился драматичным, тем паче, «Галатасарай» по ходу встречи выигрывал 0:2.

    Фатих Терим — по натуре тренер-победитель. Патриарх турецкого тренерского цеха наверняка еще мотивирован добиваться новых высот.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 2.00, на ничью за 2.40, а на «Галатасарай» — за 3.40.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Трабзонспор» пока не терял очков, и явно постарается добыть четвертую викторию.

    «Галатасарай» довольно успешно играет с трабзонским клубом.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Акжайык — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ротор — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трабзонспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» и «Галатасарай» выдадут голевой матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры