«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 4-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» в начавшемся сезоне настроен побороться за чемпионский титул. И не просто настроен, а уже активно работает в этом направлении.

На текущий момент у «Трабзонспора» максимум набранных очков после трех туров. Команда занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

В минувшем туре «Трабзонспор» добыл три очка. Выездной поединок с «Гиресунспором» завершился минимальной викторией трабзонцев.

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«Трабзонспор» в трех поединках настрелял уже 8 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила только дважды.

«Галатасарай»

Стамбульский гранд никогда и не ставил иных задач в чемпионате, кроме максимальных. Правда, без потерь обойтись не удается.

На текущий момент «Галатасарай» занимает 4 позицию, имея в активе 7 набранных очков. Причем забила команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

В предыдущем туре чемпионата команда как раз потеряла первые баллы. Поединок с «Касымпашой» (2:2) получился драматичным, тем паче, «Галатасарай» по ходу встречи выигрывал 0:2.

Фатих Терим — по натуре тренер-победитель. Патриарх турецкого тренерского цеха наверняка еще мотивирован добиваться новых высот.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 2.00, на ничью за 2.40, а на «Галатасарай» — за 3.40.

«Трабзонспор» пока не терял очков, и явно постарается добыть четвертую викторию .

«Галатасарай» довольно успешно играет с трабзонским клубом.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.00.