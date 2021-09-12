«Трабзонспор»
«Трабзонспор» в начавшемся сезоне настроен побороться за чемпионский титул. И не просто настроен, а уже активно работает в этом направлении.
На текущий момент у «Трабзонспора» максимум набранных очков после трех туров. Команда занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Турции.
В минувшем туре «Трабзонспор» добыл три очка. Выездной поединок с «Гиресунспором» завершился минимальной викторией трабзонцев.
«Трабзонспор» в трех поединках настрелял уже 8 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила только дважды.
«Галатасарай»
Стамбульский гранд никогда и не ставил иных задач в чемпионате, кроме максимальных. Правда, без потерь обойтись не удается.
На текущий момент «Галатасарай» занимает 4 позицию, имея в активе 7 набранных очков. Причем забила команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
В предыдущем туре чемпионата команда как раз потеряла первые баллы. Поединок с «Касымпашой» (2:2) получился драматичным, тем паче, «Галатасарай» по ходу встречи выигрывал 0:2.
Фатих Терим — по натуре тренер-победитель. Патриарх турецкого тренерского цеха наверняка еще мотивирован добиваться новых высот.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 2.00, на ничью за 2.40, а на «Галатасарай» — за 3.40.
«Галатасарай» довольно успешно играет с трабзонским клубом.
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.00.