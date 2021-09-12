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    «Понферрадина» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, Чемпионат Испании, 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Понферрадина» — «Альмерия»
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    Футболист «Альмерии»
    12 сентября в 5-м туре второго испанского дивизиона «Понферрадина» на своем поле сыграет против «Альмерии». Поединок начнется в 19:15 по мск. «Понферрадина» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Сентября 2021 года
    Понферрадина
  • Испания. Сегунда
    •  Понферрадина 19:15 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Понферрадина»

    «Понферрадина» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона закончила на восьмом месте, существенно отстав от шестой строки, дающий право на плей-офф.

    В межсезонных товарищеских поединках «сине-белые» сперва дважды проиграли, но затем добились трех викторий подряд. Беспроигрышная серия продолжилась и в новом чемпионате, где они выиграл первые три встречи.

    Так, на старте турнира кастильонцы поочередно добились выигрышей над «Алькорконом» 1:0, «Эйбаром» 1:0 и «Жироной» 2:1. В четвертом же игровом дне эта удачная серия прервалась, состоялось фиаско от «Тенерифе» в гостях — 0:2.

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    За последние 12 матчей на своем поле «Понферрадина» уступала лишь в двух случаях, шесть раз добилась побед и четыре игры завершила вничью.

    «Альмерия»

    «Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. По итогам основного первенства она финишировала четвертой и пробилась в плей-офф.

    В данном турнире андалузцы поход в Примеру завершили на первом же сопернике. По сумме двух матчей они на полуфинальной стадии проиграли «Жироне», уступив 0:3 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

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    • «Красно-белые» неплохо провели подготовку к чемпионату, проиграв только раз, и то «Бенфике» 1:2. В остальных пяти играх они четыре раза выиграли и раз сыграли вничью, правда, соперники были не особо грозные.

    В первых двух турах нового розыгрыша Сегунды «Альмерия» поочередно обыграла «Картахену» 3:1 и «Овьедо» 2:1. Затем она проиграла новичку «Аморебьете» на ее поле 1:2, а в минувшем игровом дне переиграла дома 2:0 «Малагу».

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Понферрадина» — «Альмерия»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Понферрадины» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.38.

    В девяти из десяти очных встреч этих клубов забивали обе команды. Так что и от данной встречи вполне можно ждать обмена результативными ударами.

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    «Понферрадина» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. Обоюдная забивная тенденция будет продлена?
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