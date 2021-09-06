Сборная Эквадора сыграет на своем поле с командой Чили в рамках очередного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 6 сентября в Кито, начало — в 00:00 мск. Эквадор — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Сборная Эквадора набрала в семи турах 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы.

Несколько дней назад эквадорцы выиграли на своем поле у Парагвая — 2:0. Правда, уверенной эту победу сложно назвать, оба гола были забиты на последних минутах.

В июне Эквадор проиграл сборным Бразилии и Перу в рамках отбора, после чего не лучшим образом выступил на Кубке Америки, где в пяти матчах не одержал ни одной победы.

Девять из 12-ти очков в текущей квалификации Эквадор набрал в домашних матчах.

Чили

Чилийская сборная пока что находится на седьмом месте. Но отставание от топ-4 пока не критичное, всего лишь три очка.

Однако пока есть сомнения по поводу того, что чилийцы смогут добыть прямую путевку на чемпионат мира.

Дело в том, что в семи предыдущих матчах отбора команда Мартина Ласарте одержала только одну победу . Поколение игроков, которые еще не так давно выигрывали Кубок Америки, потихоньку уходит из национальной команды, а найти достойную замену для них получается далеко не всегда.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Ранее на этой неделе сборная Чили проиграла на своем поле Бразилии. Как и на недавней Копе, снова со счетом 0:1. С характером у чилийских футболистов по-прежнему все в порядке, тогда как мастерства не хватает.

Прогноз и ставка

На Эквадор в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают 3.38, а победу Чили — за 3.66.

Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились победами Чили. Но очевидно, что сейчас чилийцы уже не так хороши, как, например, в 2013 и 2015 годах, когда они обыгрывали Эквадор.

В общем, не исключено, что эквадорцы улучшат статистику в противостоянии с Чили, но ставить лучше на голы.

Ставка — тотал больше 2,5 за 2.29. Чилийцам в их ситуации точно придется рисковать.