ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании Валерий КарпинБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 16:30
    • Россия поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио
  • 11:47
    • Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио
  • 09:31
    • Кипр — Россия: на что ставят?
  • 09:17
    • Рублев в пятисетовом матче проиграл Тиафо
  • 08:55
    • Бабаев высказался о возможном возвращении Жиркова в ЦСКА
  • 08:23
    • Осака проиграла 73-й ракетке мира на US Open
  • 08:04
    • Циципас проиграл Алькарасу в третьем круге US Open
    Все новости спорта

    Смогут ли чилийцы выиграть на поле Эквадора?

    Эквадор — Чили. Прогноз (к. 2.29) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 6 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Чили Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Эквадор — Чили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эквадор выиграл три из четырех домашних матчей в отборе ЧМ-2022
    Сборная Эквадора сыграет на своем поле с командой Чили в рамках очередного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 6 сентября в Кито, начало — в 00:00 мск. Эквадор — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 06 Сентября 2021 года
    Эквадор
  • Кито
    •  Эквадор 00:00 Чили Чили
  • Сантьяго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
    •

    Эквадор

    Сборная Эквадора набрала в семи турах 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы.

    Несколько дней назад эквадорцы выиграли на своем поле у Парагвая — 2:0. Правда, уверенной эту победу сложно назвать, оба гола были забиты на последних минутах.

    В июне Эквадор проиграл сборным Бразилии и Перу в рамках отбора, после чего не лучшим образом выступил на Кубке Америки, где в пяти матчах не одержал ни одной победы.

    Девять из 12-ти очков в текущей квалификации Эквадор набрал в домашних матчах.

    Чили

    Чилийская сборная пока что находится на седьмом месте. Но отставание от топ-4 пока не критичное, всего лишь три очка.

    Однако пока есть сомнения по поводу того, что чилийцы смогут добыть прямую путевку на чемпионат мира.

    Дело в том, что в семи предыдущих матчах отбора команда Мартина Ласарте одержала только одну победу. Поколение игроков, которые еще не так давно выигрывали Кубок Америки, потихоньку уходит из национальной команды, а найти достойную замену для них получается далеко не всегда.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Ранее на этой неделе сборная Чили проиграла на своем поле Бразилии. Как и на недавней Копе, снова со счетом 0:1. С характером у чилийских футболистов по-прежнему все в порядке, тогда как мастерства не хватает.

    Прогноз и ставка

    На Эквадор в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают 3.38, а победу Чили — за 3.66.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились победами Чили. Но очевидно, что сейчас чилийцы уже не так хороши, как, например, в 2013 и 2015 годах, когда они обыгрывали Эквадор.

    В общем, не исключено, что эквадорцы улучшат статистику в противостоянии с Чили, но ставить лучше на голы.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 2.29. Чилийцам в их ситуации точно придется рисковать.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сербия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ирландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Словения — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Катар — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эквадор — Чили: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на футбол. Смогут ли чилийцы выиграть на поле Эквадора?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры