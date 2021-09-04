Кипр
Киприоты упали на дно турнирной таблицы после поражения от сборной Мальты со счетом 0:3. Теперь команда имеет 2 поражения в общей сумме, одну победу и ничью.
В прошлой игре сборная Кипра практически полностью уступила борьбу за мяч. За всю игру команда владела снарядом всего 28% игрового времени. Мальта выглядела опаснее в атаке и больше контролировала ход поединка.
Перед этим Кипр терпел поражение от Хорватии с тем же результатом 0:1. Также была ничья со Словакией (0:0) и победа над Словенией (1:0).
Кипр остается самой малозабивающей командой группы H (1). Матчи хозяев чаще всего малорезультативные. Поединок с Мальтой стал исключением.
Россия
Россияне после поражения от Словакии со счетом 1:2, смогли добиться домашней ничьи с Хорватией (0:0). Подопечные Валерия Карпина набрали 7 очков и занимают второе место в таблице.
Новый наставник сборной России удивили своей схемой. Во-первых, команда сыграла в схеме 4-3-3. Во-вторых, у нее отсутствовал ярко выраженный центральный форвард. На острие был выставлен Алексей Миранчук.
Кроме ничьи с Хорватией у российской команды были победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).
Матч с Хорватией стал первым сухим для России в этой квалификации.Если смотреть на матич Евро-2020 и текущего отбора на ЧМ-2022, то гостям удалось сохранить свои ворота неприкосновенными лишь в двух из семи случаев.
Ставка и коэффициенты
Сборную России букмекеры рассматривают, как фаворита поединка с коэффициентом 1.42. На победу сборной Кипра нам предлагают 8.30, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.70.
Скорее всего, что
Сборная Кипра пропустила от Мальты 3 безответных мяча. Ну а учитывая, что в 2019 году российский коллектив разбил киприотов со счетом 0:5, можно ожидать тотал больше у России. Предлагаем заиграть ИТ России больше 2 за 2.20.
Кроме матча с Хорватией все три поединка отечественной сборной завершались с тоталом больше 2.5. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 2.01.