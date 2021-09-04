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    Команда Карпина начнет забивать?

    Кипр — Россия. Ставка (к. 2.20) на тоталы в матче квалификации ЧМ-2022 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Россия
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    Алексей Миранчук и Александр Головин
    В поединке квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная России сыграет на выезде против сборной Кипра. Игра состоится на стадионе ГСП в Никосии 4 сентября. Начало в 19:00 мск. Кипр — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 04 Сентября 2021 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 19:00 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
    •

    Кипр

    Киприоты упали на дно турнирной таблицы после поражения от сборной Мальты со счетом 0:3. Теперь команда имеет 2 поражения в общей сумме, одну победу и ничью.

    В прошлой игре сборная Кипра практически полностью уступила борьбу за мяч. За всю игру команда владела снарядом всего 28% игрового времени. Мальта выглядела опаснее в атаке и больше контролировала ход поединка.

    Перед этим Кипр терпел поражение от Хорватии с тем же результатом 0:1. Также была ничья со Словакией (0:0) и победа над Словенией (1:0).

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    Кипр остается самой малозабивающей командой группы H (1). Матчи хозяев чаще всего малорезультативные. Поединок с Мальтой стал исключением.

    Россия

    Россияне после поражения от Словакии со счетом 1:2, смогли добиться домашней ничьи с Хорватией (0:0). Подопечные Валерия Карпина набрали 7 очков и занимают второе место в таблице.

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    • Новый наставник сборной России удивили своей схемой. Во-первых, команда сыграла в схеме 4-3-3. Во-вторых, у нее отсутствовал ярко выраженный центральный форвард. На острие был выставлен Алексей Миранчук.

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  • 02/09/2021

    • Кроме ничьи с Хорватией у российской команды были победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).

    Матч с Хорватией стал первым сухим для России в этой квалификации.Если смотреть на матич Евро-2020 и текущего отбора на ЧМ-2022, то гостям удалось сохранить свои ворота неприкосновенными лишь в двух из семи случаев.

    Ставка и коэффициенты

    Сборную России букмекеры рассматривают, как фаворита поединка с коэффициентом 1.42. На победу сборной Кипра нам предлагают 8.30, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.70.

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    Скорее всего, что сборная России сыграет в более смелый футбол с киприотами. Вполне вероятно, что в старте появится номинальный центрфорвард, от чего атаки россиян могут оказаться еще острее.

    Сборная Кипра пропустила от Мальты 3 безответных мяча. Ну а учитывая, что в 2019 году российский коллектив разбил киприотов со счетом 0:5, можно ожидать тотал больше у России. Предлагаем заиграть ИТ России больше 2 за 2.20.

    Кроме матча с Хорватией все три поединка отечественной сборной завершались с тоталом больше 2.5. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 2.01.

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    Кипр — Россия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Команда Карпина начнет забивать?
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