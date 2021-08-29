«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 18:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» неудачно стартовал в новом чемпионате. Пока что у команды ни одного очка.

В первом туре «волки» проиграли на выезде «Лестеру» — 0:1. Результат, впрочем, не совсем справедливый, по игре соперник был ни чуть не лучше.

То же самое касается и матча с «Тоттенхэмом», в котором «Вулверхэмптон» тоже уступили со счетом 0:1.

Все прогнозы на АПЛ

Свои первые голы в этом сезоне «Вулверхэмптон» забил в ворота «Ноттингем Форест» в матче Кубка английской лиги, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед» готовится встречать Криштиану Роналду. А сейчас, когда вы читаете этот небольшой текст, возможно, уже и встретил.

Да, вот так, собирался Криштиану в «Манчестер Сити», а возвращается в «Юнайтед». Красивая история получится.

В предыдущем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерял очки в гостевой игре с «Саутгемптоном». Всего лишь ничья 1:1. Команде Оле-Гуннара Сульшера на этот раз очень не хватало хладнокровия в атаке, все было чересчур сумбурно.

Особенно если сравнивать с первым матчем, в котором «красные дьяволы» нокаутировали «Лидс» — 5:1.

Прогноз и ставка

На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 5.20, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.84.

В прошлом сезоне «МЮ» дважды обыграл «волков», но это были тяжелейшие матчи. И до, и в гостях команда Сульшера победила с разницей в один мяч.

Скорее всего, по похоже сценарию пройдет и предстоящий матч. И гости снова выиграют.

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + тотал матча меньше 4,5 за 2.11.

Не исключено при этом, что «Вулверхэмптон» снова не забьет. Игра в атаке пока что остается самым слабым местом команды.