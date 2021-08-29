ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Рубин»Победа под новый гимн. Гол и пас Кордобы помогли «Краснодару» обыграть «Рубин» Футболисты «Наполи»Легкой жизни не будет. «Спартаку» и «Локо» достались серьезные соперники в ЛЕ КлаудиньоРПЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Зенит» одолел ЦСКА, ничейное дерби «Динамо» и «Локо»
  • 18:56
    • Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
  • 01:17
    • «Валенсия» разгромила «Алавес», у Черышева ассист
  • 22:30
    • «Краснодар» дома переиграл «Рубин»
  • 20:58
    • «Динамо» и «Локомотив» победителя не выявили
  • 20:26
    • «Химки» поделили очки с «Нижним Новгородом»
  • 18:27
    • «Ростов» упустил выездную победу над «Уралом»
  • 23:43
    • «Интер» одержал волевую победу над «Вероной», Корреа оформил дубль
    Все новости спорта

    Сможет ли «МЮ» обыграть «Вулверхэмптон»?

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Англии 29 августа 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оле-Гуннар Сульшер
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 18:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Августа 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» неудачно стартовал в новом чемпионате. Пока что у команды ни одного очка.

    В первом туре «волки» проиграли на выезде «Лестеру» — 0:1. Результат, впрочем, не совсем справедливый, по игре соперник был ни чуть не лучше.

    То же самое касается и матча с «Тоттенхэмом», в котором «Вулверхэмптон» тоже уступили со счетом 0:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Свои первые голы в этом сезоне «Вулверхэмптон» забил в ворота «Ноттингем Форест» в матче Кубка английской лиги, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

    «Манчестер Юнайтед»

    Тем временем «Манчестер Юнайтед» готовится встречать Криштиану Роналду. А сейчас, когда вы читаете этот небольшой текст, возможно, уже и встретил.

    Да, вот так, собирался Криштиану в «Манчестер Сити», а возвращается в «Юнайтед». Красивая история получится.

  • Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
  • Читайте по теме

    • В предыдущем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерял очки в гостевой игре с «Саутгемптоном». Всего лишь ничья 1:1. Команде Оле-Гуннара Сульшера на этот раз очень не хватало хладнокровия в атаке, все было чересчур сумбурно.

    Особенно если сравнивать с первым матчем, в котором «красные дьяволы» нокаутировали «Лидс» — 5:1.

    Прогноз и ставка

    На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 5.20, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.84.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом сезоне «МЮ» дважды обыграл «волков», но это были тяжелейшие матчи. И до, и в гостях команда Сульшера победила с разницей в один мяч.

    Скорее всего, по похоже сценарию пройдет и предстоящий матч. И гости снова выиграют.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + тотал матча меньше 4,5 за 2.11.

    Не исключено при этом, что «Вулверхэмптон» снова не забьет. Игра в атаке пока что остается самым слабым местом команды.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «МЮ» обыграть «Вулверхэмптон»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры