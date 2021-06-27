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    Тотал матча должен превысить три мяча

    «Спортинг Канзас Сити» — ФК «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, МЛС, 27 июня 2021 года

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    «Спортинг Канзас Сити»
    27 июня в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Спортинг Канзас Сити» в родных стенах примет ФК «Лос-Анджелес». Встреча начнется в 00:30 по мск. «Спортинг Канзас Сити» — ФК «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 27 Июня 2021 года
    Спортинг Канзас Сити
  • Канзас Сити
    •  Спортинг Канзас Сити 00:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Спортинг Канзас Сити»

    После 11 проведенных встреч «Спортинг Канзас Сити» с 20 набранными баллами находится на второй позиции в Западной конференции, отставая на четыре очка от лидера.

    В первых четырех поединках этого сезона «мастера» смогли разжиться семью пунктами, добившись двух викторий, раз сыграв вничью и потерпев одно фиаско — от «Реал Солт-Лейк» 1:3 в гостях.

    В последующих четырех матчах канзасцы сперва уступили на выезде «Хьюстон Динамо» 0:1, а затем выиграли три поединка подряд, неизменно забивая в каждой из этих игр по три мяча.

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    Затем «Канзас Сити» в двух встречах разжились всего лишь одним баллом, а в минувшем игровом дне коллектив переиграл в родных стенах «Колорадо Рэпидс» со счетом 3:1.

    ФК «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» после девяти сыгранных матчей с 12 очками идет на восьмом месте в Западной конференции, проигрывая зоне плей-офф только по дополнительным показателям.

    Калифорницы стартовали в текущем первенстве с 3-матчевой беспроигрышной серией, где добились только одну победу. Затем они трижды проиграли при одном выигрышном исходе.

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    • После этого «золотисто-черные» расписали мировую с «Хьюстон Динамо» 1:1 и одолели «Даллас» 2:0, проведя обе эти игры на своей территории.

    В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» дважды одолел «Канзас Сити» — 5:1 и 2:1, а сезоном ранее дважды выиграл «Спортинг» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Спортинг Канзас Сити» — ФК «Лос-Анджелес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинг Канзас Сити» предлагают — 2.37.

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    На викторию ФК «Лос-Анджелес» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.72.

    Как правило, очные поединки этих клубов проходят довольно-таки результативно. Прогнозируем, что и на этот раз команды выдадут верховую встречу. Наша ставка — ТБ 3,0.

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    «Спортинг Канзас Сити» — ФК «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Тотал матча должен превысить три мяча
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