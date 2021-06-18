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    Лидер снова в гостях будет скуп на голы?

    «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Белоруссии, 18 июня 2021 года

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    «Шахтер» Солигорск
    В пятницу, 18 июня, в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Слуцк» на своей арене примет солигорский «Шахтер». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Июня 2021 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 18:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Слуцк»

    По итогам 12 туров белорусского первенства «Слуцк» находится вблизи опасной зоны, на 12 строке. У коллектива на счету 11 баллов и отрыв от 14 позиции составляет всего четыре балла.

    «Бело-синие» за всю турнирную дистанцию добыли пока только две виктории, а также по пять раз делили очки со своими оппонентами и терпели фиаско, забили 11 мячей, а пропустили 18 голов.

    К данному поединку команда подходит с 2-матчевой беспроигрышной серией, в которой она дома одолела соседа по турнирке 2:1 «Ислочь» и расписала мировую на выезде со «Сморгонью» 1:1 из зоны вылета.

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    «Слуцк» на своей арене в текущем первенстве еще не уступал, дважды победив и три раза сыграв вничью. Разница мячей в этих играх составляет 8:5.

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» в текущем чемпионате Белоруссии на текущий момент идет без потерь, выиграв все 12 встреч с общим счетом 27:5, закономерно возглавляя таблицу с опережением в семь очков от ближайшего преследователя.

    К слову, коллектив из Солигорска за последние пять игр первенства пропустил всего один мяч, а забил семь голов, но никогда за встречу в этот период не более двух мячей.

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  • 14/06/2021

    • В минувшем туре «горняки» на своей территории переиграли 2:0 «Витебск», находящийся сейчас в шестерке, а игровым днем ранее они одолели в гостях 1:0 «Торпедо-БелАЗ», идущий в середине турнирки.

    Вне родных стен в этом чемпионате «Шахтер» выиграл все четыре проведенные игры с общим счетом 7:3. С учетом еще прошлого сезона у него в первенстве 7-матчевая победная серия.

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    В прошлом чемпионате эти клубы обменялись выездными викториями — 0:2 и 2:1, а в Кубке «Шахтер» разгромил «Слуцк» на его поле со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.39, победа «Слуцка» — 7.90, ничья — 4.32.

    Учитывая невысокую результативность лидера вне родных стен и неуступчивость «Слуцка» дома, то рекомендуем присмотреться в этой игре к комбинированной ставке — Х2 + ТМ 2,5.

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