В пятницу, 18 июня, в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Слуцк» на своей арене примет солигорский «Шахтер». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

По итогам 12 туров белорусского первенства «Слуцк» находится вблизи опасной зоны, на 12 строке. У коллектива на счету 11 баллов и отрыв от 14 позиции составляет всего четыре балла.

«Бело-синие» за всю турнирную дистанцию добыли пока только две виктории , а также по пять раз делили очки со своими оппонентами и терпели фиаско, забили 11 мячей, а пропустили 18 голов.

К данному поединку команда подходит с 2-матчевой беспроигрышной серией, в которой она дома одолела соседа по турнирке 2:1 «Ислочь» и расписала мировую на выезде со «Сморгонью» 1:1 из зоны вылета.

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«Слуцк» на своей арене в текущем первенстве еще не уступал, дважды победив и три раза сыграв вничью. Разница мячей в этих играх составляет 8:5.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» в текущем чемпионате Белоруссии на текущий момент идет без потерь, выиграв все 12 встреч с общим счетом 27:5, закономерно возглавляя таблицу с опережением в семь очков от ближайшего преследователя.

К слову, коллектив из Солигорска за последние пять игр первенства пропустил всего один мяч, а забил семь голов, но никогда за встречу в этот период не более двух мячей.

В минувшем туре «горняки» на своей территории переиграли 2:0 «Витебск», находящийся сейчас в шестерке, а игровым днем ранее они одолели в гостях 1:0 «Торпедо-БелАЗ», идущий в середине турнирки.

Вне родных стен в этом чемпионате «Шахтер» выиграл все четыре проведенные игры с общим счетом 7:3. С учетом еще прошлого сезона у него в первенстве 7-матчевая победная серия.

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись выездными викториями — 0:2 и 2:1, а в Кубке «Шахтер» разгромил «Слуцк» на его поле со счетом 4:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.39, победа «Слуцка» — 7.90, ничья — 4.32.

Учитывая невысокую результативность лидера вне родных стен и неуступчивость «Слуцка» дома, то рекомендуем присмотреться в этой игре к комбинированной ставке — Х2 + ТМ 2,5.