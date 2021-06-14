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    Справится ли Испания со Швецией?

    Испания — Швеция. Ставка (к. 2.25) на чемпионат Европы по футболу 14 июня 2021 года

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    Испания проиграла один раз с начала 2020 года
    Сборная Испании сыграет против команды Швеции в первом туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет 14 июня в Севилье, начало — в 22:00 мск. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 14 Июня 2021 года
    Испания
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    •  Испания 22:00 Швеция Швеция
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    Испания

    Сборная Испании готовится к чемпионату Европы по футболу в неплохой форме.

    С начала 2020 года «Фурия роха» проиграла только Украине (0:1), но даже эта неудача не помешала ей занять первое место в группе А4 Лиги наций-2020/21.

    В этом году подопечные Луиса Энрике провели три матча в рамках квалификации ЧМ-2022. Сначала они поделили очки с Грецией (1:1), а затем обыграли Грузию (2:1) и Косово (3:1).

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    После этого «Селексьон» в товарищеских встречах разошлась миром с Португалией (0:0), а также разгромил Литву (4:0).

    Швеция

    Сборная Швеции без особых проблем пробилась в финальную часть Евро-2020, заняв в своей отборочной группе второго место, пропустив вперед себя только команду Испании.

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    • После этого «тре крунур» провалила свое выступление в Лиге Наций, где не выдержала конкуренции в Лиге А с Францией, Португалией и Хорватией, покинув элитный дивизион.

    А вот старт квалификации на ЧМ-2022 для «желто-синих» удался вполне успешно. Они добились выездных викторий над Косово (3:0) и домашней над сборной Грузии (1:0).

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    • При подготовке к континентальному первенству шведы провели два товарняка. Еще в марте они дома обыграли 1:0 Эстонию, в конце мая в родных стенах справились с Финляндией (2:0), а в начале июня — с «Арменией» (3:1).

    Ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех Швеции оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,25.

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