Польша сыграет на своем поле со Словакией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 14 июня, начало — в 19:00 мск. Польша — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Польша — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Польши

Поляки амбициозны, и это неспроста. Наличие в составе команды Роберта Левандовски делает шансы команды на успешное выступление высокими.

Бомбардир сейчас в отличной форме. Правда, в последнем контрольном матче с Исландией (2:2) прицел Роберта промолчал…

Сборная Польши выглядит боеспособной. Однако несколько беспокоит, что команда не выигрывала уже более двух месяцев.

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За всю историю противостояний со словаками Польша выиграла лишь дважды. При этом четырежды команда уступала.

Сборная Словакии

Словаки в этом календарном году больше разочаровывают. Лишь одна победа, зато какая — 2:1 над Россией.

Тяжеловато команде даются голы. Вот и в последнем спарринге с Австрией была зафиксирована сухая ничья.

В общем, нужно срочно прибавлять в атакующем компоненте. Такие парни, как Роберт Мак, способны улучшить показатели.

Тем более, один из лидеров сборной Словакии относительно недавно выступал за «Зенит». Все бы ничего, но этот матч состоится как раз в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 1.80, на ничью за 3.25, а на Словакию — за 5.25.

Поляки не особо успешно противостоят Словакии.

Словацкая сборная способна удивить, но для этого нужно решить проблему с реализацией моментов .

Чехи выглядят сильнее оппонента, и явно постараются вскрыть оборону шотландцев как можно скорее. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.50. Для остальных — более умеренный прогноз.