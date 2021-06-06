На стадионе «Жози Бартель» сборная Люксембурга 6 июня примет национальную команду Шотландии в контрольном поединке. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Люксембург — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Национальная команда Люксембурга прогнозируемо не попала на Евро-2020, заняв в своей отборочной группе предпоследнее место, проиграв шесть игр из восьми.

В Лиге наций дивизиона С, где соперники были намного попроще (Кипр, Азербайджан и Черногория), «львы» заняли второе место, выиграв три встречи при двух фиаско и одной ничьей.

В отборе к чемпионату мира в Катаре люксембуржцы успели провести два поединка, набрав в них три очка, обыграв в гостях на старте турнира Ирландию 1:0, а также проиграв дома 1:3 Португалии.

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2 июня Люксембург уступил сборной Норвегии 0:1 в товарняке, тем самым он продлил проигрыши в спаррингах до шести подряд, где в пяти из них не смог забить ни одного гола.

Шотландия

Сборная Шотландии после долгого перерыва пробилась в финальную часть чемпионата Европы. В традиционном отборе она была третьей в своей группе, но смогла преодолеть двухраундовый плей-офф.

В Лиге наций «тартановая армия» претендовала на повышение в классе, но проиграв два последних матча оказалась на второй строке в квартете, пропустив вперед себя сборную Чехии.

В недавно стартовавшем отборе к ЧМ-2022 шотландцы сперва поочередно поделили очки с Австрией 2:2 дома и Израилем 1:1 в гостях, а затем разгромили в родных стенах Фареры со счетом 4:0.

Несколько дней тому назад Шотландия в контрольном поединке расписала выездную мировую с Нидерландами со счетом 2:2, выигрывая в данном матче до 89-й минуты.

В истории противостоянии этих сборных числится три поединка, в которых дважды выиграли скотты и в одной встрече победитель не был определен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Шотландии предлагают — 1.63.

На викторию Люксембурга дают — 6.30, ничья оценена — в 4.32.

Хотя сборная Люксембурга и прогрессирует в последнее время, но с одним из участников Евро у нее немного шансов на успех. Ставим в этой игре на викторию гостей.