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    «Трехцветные» вновь не смогут выиграть?

    «Атлетико Гойаньенсе» — «Сан-Паулу». Прогноз и ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Бразилии, 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаньенсе» — «Сан-Паулу»
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    Футболист «Сан-Паулу»
    6 июня во втором туре бразильской Серии А «Атлетико Гойаньенсе» на своем поле примет «Сан-Паулу». Игра начнется в 01:00 по мск. «Атлетико Гойаньенсе» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Гойаньенсе»

    «Атлетико Гойаньенсе» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на 13 позиции среди 20 команд и завоевал билет в южноамериканский кубок.

    В 38 поединках минувшего первенства «драконы» по 12 раз побеждали и уступали, а также 14 встреч закончили мировыми исходами. Забить в этих играх удалось 40 мячей, а пропустили на пять больше.

    На международной арене в ЮК «красно-черные» завершили свое выступление на групповой стадии, заняв там второе место, не проиграв ни разу в данном турнире, дважды победив при четырех ничьих.

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    В стартовом поединке нового чемпионата Бразилии «Атлетико Гойаньенсе» обыграл на выезде 1:0 «Коринтианс», после чего справился с ним и в Кубке страны, выиграв на этот раз уже 2:0.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» закончил прошлое бразильское первенство на четвертой позиции, уступив пять очков победителю. Данная позиция позволила команде стартовать в Кубке Либертадорес.

    «Трехцветные» за 38 матчей Серии А смогли добиться 18 выигрышей, 12 встреч завершили вничью и восемь игр они проиграли, разница забитых и пропущенных в них составила 59:41.

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    • В недавно завершившейся групповой стадии КЛ 6-кратный чемпион Бразилии финишировал на втором месте в своем квартете и пробился в 1/8 финала турнира.

    В конце мая «Сан-Паулу» стартовал в новом розыгрыше Серии А, где сыграл вничью со счетом 0:0 дома с «Флуминенсе», а затем команда проиграла в Кубке страны коллективу из четвертой лиги «4 Жулью Эспорте» (2:3) в первом матче.

    В прошлом чемпионате Бразилии эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:3.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Гойаньенсе» — «Сан-Паулу»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Атлетико Гойаньенсе» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.32

    Так как в родных стенах «Атлетико» выступает очень даже неплохо, то в этом матче рекомендуем ставить на хозяев с Х.

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