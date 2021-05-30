«Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 мая, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Брест — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест нынешний сезон начинало фактически с листа. Брестчане, потеряв лидеров, практически строят новую команду.

Пока получается неплохо, о чем свидетельствует текущая 6 позиция. Причем оборона динамовцев является самой надежной в лиге: пропущено только 4 мяча.

В минувшем туре «Динамо» Брест не смогло разжиться очками. «Минск» оказался сильнее, пусть и минимально.

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То поражение стало для команды первым в чемпионате. Причем весьма обидно, что соперник явно не ходит в грандах белорусского футбола.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетики» выступают на своем уровне. По итогам 10 сыгранных матчей команда осела на 11 позиции, набрав скромные 9 очков.

При вполне приличной, как для середняка, обороне (12 пропущенных мячей), «Энергетик-БГУ» забивает не столь часто. 10 голов в 10 матчах — средненький показатель.

Правда, в минувшем туре «Энергетик-БГУ» сумел победить. Викторию над «Слуцком» трудно переоценить в аспекте турнирной борьбы. Увы, за выживание…

С динамовцами игры у команды получаются боевыми, но неудачными. Из пяти последних поединков «энергетики» выиграли лишь однажды при трех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 1.80, на ничью за 3.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 4.60.

Хозяева пытаются подняться в группу лидеров, к тому же почти безгрешны в обороне.

«Энергетик-БГУ» стабильностью результатов не балует, но бой дает всем без исключения.

Хозяева отлично действуют в обороне, но и атака на сей раз подкачать не должна. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 1.80.