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    Брестское «Динамо» одолеет «энергетиков»?

    «Динамо» Брест — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 мая 2021 года

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    «Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 мая, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Брест — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 30 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.82
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  • 3.60
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест нынешний сезон начинало фактически с листа. Брестчане, потеряв лидеров, практически строят новую команду.

    Пока получается неплохо, о чем свидетельствует текущая 6 позиция. Причем оборона динамовцев является самой надежной в лиге: пропущено только 4 мяча.

    В минувшем туре «Динамо» Брест не смогло разжиться очками. «Минск» оказался сильнее, пусть и минимально.

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    То поражение стало для команды первым в чемпионате. Причем весьма обидно, что соперник явно не ходит в грандах белорусского футбола.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетики» выступают на своем уровне. По итогам 10 сыгранных матчей команда осела на 11 позиции, набрав скромные 9 очков.

    При вполне приличной, как для середняка, обороне (12 пропущенных мячей), «Энергетик-БГУ» забивает не столь часто. 10 голов в 10 матчах — средненький показатель.

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    • Правда, в минувшем туре «Энергетик-БГУ» сумел победить. Викторию над «Слуцком» трудно переоценить в аспекте турнирной борьбы. Увы, за выживание…

    С динамовцами игры у команды получаются боевыми, но неудачными. Из пяти последних поединков «энергетики» выиграли лишь однажды при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 1.80, на ничью за 3.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 4.60.

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    Хозяева пытаются подняться в группу лидеров, к тому же почти безгрешны в обороне.

    «Энергетик-БГУ» стабильностью результатов не балует, но бой дает всем без исключения.

    Хозяева отлично действуют в обороне, но и атака на сей раз подкачать не должна. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 1.80.

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    «Динамо» Брест — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.05.2021. Прогнозы на футбол. Брестское «Динамо» одолеет «энергетиков»?
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